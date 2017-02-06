EKSTRADAN 490 KALORİ YAKMAK İÇİN SU İÇ!





Öğün aralarında su içmenin, gereksiz atıştırmaların önüne geçtiği gerçeğini bilirsin. Fakat bilmediğin bir diğer nokta daha var: Belirli miktarlarda su içmen, zayıflama hedeflerine yardım edebilir.

Suyu sadece öğün aralarında içmemeli, bu sağlıklı alışkanlığını günün her saatine yaymalısın. (Uykunun bu sürenin dışında kaldığını hatırlatalım tabii.) Ayrıca günlük ihtiyacın olan su miktarı da vücut ölçülerine, aktivite seviyen ve yaşadığın bölgenin iklimine göre değişebiliyor. Fakat her ne olursa olsun, eğer göbeğinden kurtulmak istiyorsan, muhtemelen normalden daha fazla su içmen gerekecek. Neden diye soruyorsan, sıralamaya başlayalım:

1- Su içmek, öğünlerinde daha az yemene yardımcı olur

Büyük bir bardak suyu içmen, seni sadece atıştırmalıklardan kurtarmaz. Bu, aynı zamanda kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde daha az kalori ile doymanı da sağlar. Obesity‘de yer alan bir çalışmaya göre, 12 hafta boyunca yemek zamanından yarım saat önce 0.5 lt su içen aşırı kilolu yetişkinler, bu alışkanlığa sahip olmayanlara kıyasla ekstradan 1.5 kilo kaybetmişler. Nedeni ise şöyle: Midenin yeterli yeri yok. Yani, onu suyla doldurduğun zaman, besinler için daha az yer kalıyor.

2- Metabolizmada doping etkisi yaratır

Birkaç bardak suyun vücudunun yağ yakma sistemi için bir shot espressodan farklı olmadığını söylesek, hiç de abartmayız. Almanlar tarafından yapılan bir araştırmada, oda sıcaklığındaki 2 dolu bardak suyu yudumlayanların metabolizma hızlarında yarım saatin ardından %30’luk artış oluştuğu ortaya konuldu. Bu etkinin ardındaki neden ise vücudunun suyun sıcaklığını vücut sıcaklığına getirmek için enerji harcamaya koyulması.

3- Buzlu su daha etkili

Daha soğuk su için ve vücudunuzu daha fazla çalıştırın. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’de yer alan bir araştırmaya göre, 250 ml buzlu suyu vücut sıcaklığına getirmek için harcadığın enerji miktarı 7 kalori. Haftada 10 bardak buzlu su içtiğinde, oturduğun yerden yaktığın kalori miktarı 490’a ulaşıyor. Bu süreyi 1 yıla çıkardığımızda ise sistemini su içme alışkanlığı ile dinç tutarken, fazladan 3.5 kilodan da kurtulabilirsin.

