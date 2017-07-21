EKRANA FAZLA UZUN BAKMAYIN ÇÜNKÜ…





Tüm gün boyunca telefon, bilgisayar, televizyon, tablet ve daha onlarca elektronik cihazın ekranına bakıyoruz. Ekranların gözümüze verdiği zararları düşündüğümüz zaman bu pek de iyi bir alışkanlık değil. İşte uzun süre ekrana bakmanın gözlerimize verdiği üç zarar ve buna karşı yapılabilecekler…

Göz kırpma sayısı azılır ve göz kuruması meydana gelir

Göz kapaklarımız gözlerimiz için hayati bir görev taşımaktadır. Göz kırpma sayımızın azalması demek, gözlerin kendilerini temizleyememesi, yenileyememesi ve nemlendirememesi demektir. Göz kırpma sayısının azalması göz kuruluğu gibi birçok soruna sebep olmaktadır. Bunların en önemlisi de gözlerde yorgunluktur.

Sürekli olarak ekrana bakmak algımızı bozar

Ekran özünde düz olarak üretilmiştir. Tabii ki gördüğümüz ekran içerisinde çeşitli efektler ile 3 boyutlu şeyler izleyebiliyoruz fakat ekranların herhangi bir derinliği yoktur. Bu durum bizim üç boyut algımızı büyük oranda etkiler.

His ve tepki azalır

Sürekli olarak ekrana bakmak his ve tepkilerimizde büyük hasara yol açar. Buna ek olarak uzaklık ve yakınlık algımız bozulur.

Peki neler yapılabilir?

Eğer telefonunuzun ekranına bakmakta sıkıntı çekiyorsanız yazıları büyütmeye özen gösterin. Yazılar küçükse ve siz sürekli olarak yakından bakmaya çalışıyorsanız gözlerinizde ağrı, vücudunuzda yorgunluk ve başınızda ağrı meydana gelebilir. Bunun yanı sıra renk kontrastını da arttırabilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi gözleri kırpmak hayati bir öneme sahiptir. Ekrana bakarken rutin aralıklarla gözlerinizi kırpmaya özen gösterin. Bu, gözlerdeki kuruluğu azaltacaktır. Eğer buna rağmen gözlerinizin kuruluğu geçmiyorsa, göz damlası kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, ekranın çok fazla parlaması da baş ağrısına sebebiyet verebilmektedir. Ekranınızın parlaklığını kısarak baş ağrısı gibi sorunların önüne geçebilirsiniz.

20-20-20 kuralını mutlaka uygulayın!

Doğan Burda’nın haberine göre uzun süreler boyunca aynı mesafedeki bir şeye bakmak gözlerimizin işlevini yerine getirmesinde büyük engeldir. Gözlerimizde yönlendirici ve odaklanmalarına yardımcı olan kaslar bulunmaktadır. Bu kaslar sürekli olarak aynı hareketi yaptığında tam olarak çalışmazlar. Bu yüzden 20 dakika ekrana baktıktan sonra, 20 metre uzaklıkta bulunan bir şeye 20 saniye boyunca bakmanız göz kaslarınızı tekrardan çalışmasına yardımcı olacaktır.

