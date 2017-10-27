ÖNERİ: EKOLOJİK HAYATA GİRİŞ





Dünyamızı korumak, organik beslenmek, çevreye özen göstermek, geri dönüşüm yapmak… Tüm bunlar, gün geçtikçe daha önemli hâle gelen konular. Bilinçlenmek için kulaktan dolma bilgilere değil, işin uzmanları tarafından kaleme alınmış kitaplara başvurmak yapabileceğin en doğru şey. Sana oldukça faydalı olacak altı kitap seçtik.

Yazı ve Fotoğraflar: Melek Meriç Ertör

Ekolojik Yaşam Rehberi

Selen Özarslan Aktar

Yeni İnsan Yayınevi, 2011

Neden Okumalısın: Ekolojik yaşama giriş bir ders olsaydı, giriş kitabı kesinlikle bu olurdu. Ev temizliği, evcil hayvan bakımı, geri dönüşüm yöntemleri, doğaya zarar veren kaynaklar yerine faydalı alternatiflere geçiş gibi hayatın içindeki her alanda sana yol gösterecek bu kitap, bilimsel araştırmalarla desteklenmiş, kolay uygulanabilir bilgilerle dolu.

Tadımlık: “Çevreci olmak birçok insanın düşündüğü gibi zevksiz giyinmek, hayattan zevk almadan yaşamak ve kendini sınırlamak değildir. Çevreci olmak artık bir seçim değil, bir zorunluluktur.”

Kişisel Karbon Ayak İzi Rehberi

Devin Bahçeci

Yeni İnsan Yayınevi, 2013

Neden Okumalısın: Nedir karbon ayak izi? Pek çok kişi bunun iyi bir şey olmadığını, dünyaya verdiğimiz zararla ilgili olduğunu bilse de, konu hakkında bilgisi olmayanlar da var. Peki kendi karbon ayak izini nasıl hesaplarsın? Peki ya aileninkini? Bunun hesabını yapıp, günlük alışkanlıklarını gözden geçirerek dünyaya katkıda bulunabilirsin. Ayrıca kitaptan elde edilen bütün gelir Yeryüzü Derneği’nin iklim değişikliği eğitimlerini desteklemek için kullanılıyor. Yani hem kendin bilinçlenecek, hem de başkalarının bilinçlenmesine katkıda bulunmuş olacaksın.

Tadımlık: “Enerji üretimi, ulaşım ve benzeri birçok insani faaliyet sebebi ile ortaya çıkan sera gazları, iklim değişikliği ile tanımlanan bir küresel sorunu ortaya koyuyor. Bu küresel sorun ile hem küresel ve ülkeler seviyesinde, hem de bireysel seviyede mücadele etmek gerekiyor.”

Sürdürülebilir Yaşam Ve Enerji Söyleşileri

Rahmi Aydemir

Sokak Kitapları, 2013

Neden Okumalısın: Yazar oldukça ilginç konuları bir araya getirerek ekoloji, sürdürülebilir yaşam ve enerji üzerine harika bir kaynak kitap hazırlamış. Ekolojik modernizasyon, fütürist eğitim modelleri, enerji güvenliği, sivil toplum kuruluşları gibi daha önce sürdürülebilirlik başlığı altında bir araya toplanmamış birçok kavramı birbiriyle ilişkilendiriyor. Sürdürülebilir hayatın mümkünlüğü ya da devletlerin çevresel sorunlara yaklaşımı gibi konularda geniş bir bakış açısı kazanmak ve çeşitli görüşteki insanlardan fikirler edinmek için iyi bir başlangıç kitap.

Tadımlık: “Küresel ekolojik krizin kaygıları arttırdığı, hatta etkilerinin sıcaklık değişimleri ve beraberinde iklimsel kaymalara sebep olduğu, birtakım kesimler tarafından çevreciliğin zırvalığı olarak dile getirildi. Ancak perde arkasındaki sorunlar önemli ölçüde gözden geçirildiğinde, krizin yıllardır dile getirilen niteliğinin azımsanamayacak derecede korkunç etkilere sebep olacağını gösteriyor.”

Ekolojik Temizliğin Kitabı

Erkan Şamcı

Hayat Yayın Grubu, 2014

Neden Okumalısın: Temizlik malzemelerinin birçoğu aslında hem sağlığını, hem de çevreyi tehlikeye atıyor. Erkan Şamcı evini temizlemeye çalışırken kendine, sevdiklerine ve doğaya zarar vermemen için birbirinden yaratıcı ve doğal yöntemler paylaşıyor. Çamaşır makinesinin çatal-bıçak gözüne, kesilmiş bir limon yerleştirerek bulaşıklarını kimyasal bir maddeye ihtiyaç duymadan parlatabileceğini biliyor muydun? Kitaptaki tariflerle, evde kendi kendine küvet temizleyici, halı şampuanı ya da tıkalı boruları açmak için etkili bir karışım hazırlayabilirsin.

Tadımlık: “Dünyadaki başlıca çevre sorunlarını oluşturan etkenleri; içme suyu kaynaklarının kirletilmesi, güvenli ve temiz besin sağlanamaması, sıvı ve gaz atıklar ve gürültü kirliliği şeklinde sıralayabiliriz. Çevre sağlığı sorunu, hangi meslek grubundan olursa olsun herkesin en temel ve en ortak sorunudur. Koruyucu önlemler alınmalıdır ve bu da ancak bizim çabalarımızla olabilir.”

Şehirdekiler İçin Sürdürülebilir Yaşam Rehberi

Scott Kellog & Stacy Pettigrew

Sinek Sekiz Yayınevi, 2013

Neden Okumalısın: Şehirde yaşıyorsan, muhtemelen tüm şehirliler gibi büyük bir koşturmaca içerisinde, doğaya oldukça uzak yaşıyorsun. Kendi çabanla çevreye katkı sağlamaya, elinden geldiğince sürdürülebilir bir yaşam kurmaya çalışsan da birçok noktada kendini çıkmazda hissediyor olabilirsin. Ancak yalnız değilsin. Gıda, su, enerji, atık yönetimi ve toprağın iyileştirilmesi ana başlıkları altında ilerleyen bu rehber ile basit bir yağmur suyu biriktirme sistemi kurmayı ya da rüzgâr enerjisinden faydalanmanın yollarını öğrenebilirsin.

Tadımlık: “Doğal sistemlere verilen zararın nasıl giderileceğini bulmak, bağımsızlığın önündeki en büyük engel olan toplumsal yapıları yeniden inşa etmek, sürdürülebilirlik ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yeni topluluklar ve ağlar kurmak, bizim neslimize düşen en büyük görevdir.”

Yeni Başlayanlar İçin Organik Bahçe

Gülnar Önay

İnkılap Yayınevi, 2011

Neden Okumalısın: Gülnar Onay, her konuda başvurabileceğin bir bahçe kılavuzu hazırlamış. Türkiye’nin iklimleri hakkında bilgilenerek başlayacağın bahçe yolculuğunu, toprak türlerine göre ekim önerileri, kimyasallardan uzak durduğun doğal bahçende toprağı nasıl beslemen gerektiği, bitki hastalıkları ile başa çıkmanın yolları, nasıl ekolojik sulama yapılacağı gibi bilgilerle donanarak sürdüreceksin. Mesela portakalla fasulyenin yan yana dikildiğinde parazitleri uzaklaştırma etkisi olduğunu biliyor muydun? Kitabı okuduktan sonra bunun gibi birçok şeyi biliyor olacaksın.

Tadımlık: “Dünyadaki en güzel sözcük her dilde ‘doğal’ olmalı; ondan daha gerçek ne var ki! Günümüz kent insanı doğal olanın özlemi içinde, nasıl olmasın? Bilinçli ya da bilinçsiz, atalarından kalıtım yoluyla miras kalmış doğal yaşamın özlemi içinde. Bu nedenle kişi doğaya çıktığında huzurludur, çünkü artık kendi olmuştur.”



