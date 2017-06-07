EKMEKSİZ DİYET, DİYET DEĞİLDİR





Diyetisyen Huriye Ak, yaz aylarına yaklaşırken daha sağlıklı ve ince görünebilmek için kısa zamanda hızlı kilo vermek uğruna uygulanan yanlış diyetlerin, kiloların çok kısa zamanda geri alınmasına neden olduğunu söyledi.

‘Ekmeği kes, kilo ver’ denilen diyetlere kanılmaması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Huriye Ak, ekmeksiz diyetin olmayacağını, tam tahıllı ekmeklerden her öğünde 1-2 dilim tüketilmesi gerektiğini belirtti. Diyetisyen Huriye Ak, zayıflamak için çaba gösterenlerin dikkatini çekecek açıklamalar yaptı. Hızlı kilo vermek için özellikle tek tip beslenmenin uygulandığı ya da uzun süren açlıkların yaşandığı beslenme programlarının sağlık sorunlarını ortaya çıkardığını belirten Ak, bu tarz diyetlerle kilo verildiğinde yağ kaybından daha çok su kaybı yaşandığını, böylelikle kas kaybına bağlı olarak metabolizmanın da yavaşladığını söyledi.

Tıbbi olarak haftada yarım veya 1 kilogram arası verilmesinin uygun olduğunu ifade eden Huriye Ak, “5 besin grubunu da içeren, bireylerin metabolizma hızına uygun, düzenli egzersizin de olduğu insanları sosyal hayatından koparmayan yiyecekleri de yemesine müsaade eden diyetisyen tarafından size özel planlanmış ve hayat boyu sürdürülebilir diyetler yapmak en doğru olanıdır” dedi.

Sabah kahvaltısı yapmadan güne başlayanlar için kilo vermenin oldukça zor olduğunu belirten Ak, “Çünkü metabolizma, uyandıktan sonra hemen kahvaltı yapınca hızlanmaya başlamaktadır. Aksi takdirde kahvaltı yapmadan öğle yemeğine kadar aç kalınırsa, yavaşlamış metabolizma hızına karşın artmış bir iştahla daha çok yemek kaçınılmaz olacağından kilo almak da beklenilen bir sonuçtur. Sabahın erken saatlerinde dengeli şekilde kahvaltı yapma alışkanlığı kişinin metabolizmasının hızlanmasını sağlayacağından daha rahat kilo vermesine yardımcı olacaktır. Sabahın erken saatlerinde dengeli şekilde kahvaltı yapma alışkanlığı kişinin metabolizmasının hızlanmasını sağlayacağından daha rahat kilo vermesine yardımcı olacaktır. Kişi bu sayede daha az yediğini fark edecektir. Sağlıklı beslenme için günde 3 ana öğün (kahvaltı, öğle ve akşam) ve 3 ara öğün (kuşluk, ikindi ve gece) tüketilmelidir. Öğün atlamamak hem kan şekerimizin düzende kalmasına, hem de gereksiz atıştırmalarımızın önüne geçecektir” dedi.

Ekmeği kes kilo ver’ denilen diyetlere kanılmaması gerektiğinin altını çizen Ak, “Ekmeksiz diyet olmaz. Sağlıklı kilo vermek ve verilen kiloları geri almamak için diyette ekmek yemek gerekiyor. İştahı kontrol etmek, tatlıya karşı zaafı azaltmak ve bel çevresindeki yağlanmandan çabuk kurtulmak için tam tahıllı ekmeklerden her öğünde 1-2 dilim tüketilmeli. Günde en az 2-2.5 litre su tüketin.Su içmek için susama hissini beklemeyin. Güne oda sıcaklığında bir bardak dolusu su içerek başlayın. Öğünlerden önce ve öğün aralarında su içmeyi unutmayın. Su ihtiyacınızı çay, kahve, kola gibi kafeinli içeceklerle karşılamak yerine vücudunuzu su ile arındırın. Diyet, kişiye özel planlanmalıdır. Bu nedenle popüler diyet listelerini uygulamaktan vazgeçmekte fayda vardır. Kalıcı kilo kaybını ancak ve ancak size özel planlanan dengeli bir beslenme programı ile başarabilirsiniz” diye konuştu.



