EKMEK ÜSTÜ LEZZETLER



Ekmek arası leziz bir sandviç veya güzel bir tost her zaman iyi bir fikirdir, değil mi? Bunun bir üst versiyonu olan ekmek üstü lezzetleri keşfetmen için seni buraya alalım!

Meyveli &Yoğurtlu Ekmek Üstü

◆ 3 dilim tam tahıllı ekmek, kızarmış

◆ 3 çorba kaşığı süzme yoğurt, çırpılmış

◆ 1 tatlı kaşığı doğal vişne reçeli

◆ 1 tatlı kaşığı doğal yaban mersini reçeli

◆ 2 adet çilek, dilimlenmiş

◆ 1 tatlı kaşığı narenciye balı

◆ 1 tutam taze kekik

◆ 1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

◆ 1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği

◆ ½ tatlı kaşığı kavrulmuş susam

◆ Bir tutam acı pul biber

Ekmek dilimleri üzerine kaşığın tersiyle yoğurt sür. Birine vişne reçeli, birine yaban mersini reçeli döküp çatalın ucu yardımıyla mermersi bir görüntü yarat. Birine de çilek dilimlerini balıksırtı şeklinde yerleştirip üzerine bal gezdir. Dilimlerin üzerine taze kekik, dolmalık fıstık, kabak çekirdeği ve susam serpiştir. Biraz pul biberle süsle.

Mantarlı, Bezelye Ezmeli Açık Sandviç

◆ 3 dilim tam buğday sandviç ekmeği, kızarmış

◆ 3 çorba kaşığı sarımsaklı süzme yoğurt

◆ 3 çorba kaşığı ezilmiş taze bezelye*

◆ 4-5 adet mantar, dilimlenmiş ve az zeytinyağında sotelenmiş

◆ 1 adet sivri biber, şerit hâlinde kesilmiş

◆ Bir tutam dereotu

◆ Bir tutam deniz tuzu

Bezelyeyi ayıkladıktan sonra kaynamış suda 5-6 dakika haşla, ardından 5-6 dakika soğuk suda bekletip irice kalacak şekilde çatal yardımıyla ez. Ekmek dilimleri üzerine kaşığın tersiyle sarımsaklı yoğurdu sür. Ezilmiş bezelye ve sote mantarları ekle. Her bir dilime biber, deniz tuzu ve dereotu serpiştir. Dilersen poşe yumurta ile servis edebilirsin.

Rokforlu, Meyveli & Avokadolu Ekmek Üstü

◆ 2 dilim tava ekmeği (kızarmış)

◆ 2 tatlı kaşığı labne

◆ 2 küçük nektarin, dilimlenmiş

◆ 3-4 adet kiraz, ikiye kesilmiş

◆ 20 adet yaban mersini

◆ ½ avokado, dilimlenmiş

◆ 1-2 adet çilek, dilimlenmiş

◆ 1 çorba kaşığı ufalanmış rokfor peyniri

◆ ½ tatlı kaşığı haşhaş tohumu

◆ 1 tatlı kaşığı ay çekirdeği

◆ 2 tatlı kaşığı çiçek balı

Ekmek dilimlerinin üzerine labne sür. Birine nektarin, kiraz ve 10 adet yaban mersini; diğerine avokado, çilek ve 10 adet yaban mersini yerleştir. Boşluklara ufalanmış rokfor peynirini serpiştir. Dilimleri haşhaş tohumu ve ay çekirdeği ile süsle. En son bal gezdirip servis yap.

Ekmek Üstü Nohut

◆ 3 dilim tam buğday ekmeği, kızarmış

◆ ½ avokado, ezilmiş

◆ 1 çorba kaşığı süzme yoğurt, çırpılmış

◆ 3 çorba kaşığı az tuzlu haşlanmış nohut

◆ ½ çorba kaşığı domates salçası

◆ 1 çorba kaşığı zeytinyağı

◆ Bir tutam pembe kaya tuzu

◆ Bir tutam taze soğan

◆ Bir tutam taze biberiye

◆ Bir tutam pul biber

2 dilim ekmeğe avokado, diğer dilime ise yoğurt sür. Haşlanmış nohutu, salça ve zeytinyağı ile istediğin baharatları ekleyerek 2-3 dakika sotele. Nohutlu harç soğuyunca ekmeklerin üzerine paylaştır. Kaya tuzu, taze soğan, biberiye, pul biber ve biraz sızma zeytinyağı ile süsle.

Somonlu & Kuşkonmazlı Ekmek Üstü

◆ 4 dilim ekşi mayalı ekmek, kızarmış

◆ 8 adet taze kuşkonmaz

◆ 4 çorba kaşığı parçalanmış Ezine beyaz peynir

◆ 8 parça füme somon

◆ 1 tatlı kaşığı kapari

◆ 1 adet küçük turp, dilimlenmiş

◆ Bir tutam taze soğan

◆ 1 tatlı kaşığı chia tohumu

◆ Sızma zeytinyağı

Kuşkonmazları saplarından 2-3 parmak yukarıda kalacak şekilde kes ve 3-4 dakika haşla. Ardından 2 dakika soğuk suda beklet. Ekmeklerin üzerine beyazpeynir ufala. İkişer kuşkonmaz ve birer parça somon yerleştir. Kapari, turp, taze soğan, chia ve birkaç damla sızma zeytinyağı ile süsleyerek tamamla.

ZEYNEP DİNÇ

Zeynep Dinç, sanat ve tasarım alanındaki akademik hayatının ardından, styling ve fotoğraf çalışmalarını yemek üzerine odaklamış bir tasarımcı. Sade ve ekonomik tariflerini kendi tarzında fotoğraf ve sunumlarla @homemade.is. happiness adlı Instagram hesabında ve global bir platform olan thefeedfeed.com’da (@thefeedfeed) paylaşıyor. Aynı zamanda kendi kurduğu @toastsforall hesabını yönetiyor. Ayrıca sosyal medyada tarif geliştirme, yemek stilistliği ve yemek fotoğrafçılığı üzerine e-seminerler veriyor. Hazırladığı lezzetlere bayılan WH ekibini kırmadı ve bu ay WH okurları için özel tarifler hazırladı.

