EKİM AYINDA NETFLIX TÜRKİYE’DE NELER VAR?

Netflix kataloğuna hemen her gün yeni dizi, film ve belgesel eklenmeye devam ediyor. Ekim ayının öne çıkan yapımlarını senin için listeledik.

Yarı cadı yarı insan Sabrina’nın tüylerini ürpertecek yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina 26 Ekim’de Netflix’te. 16.yaş günü yaklaşan Sabrina, ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Archie çizgi romanından uyarlanan bu diziyi kaçırma.

Marvel fanlarının merakla beklediği Marvel’s Daredevil 19 Ekim’de üçüncü sezonuyla Netflix’te. Konusunu hatırlatalım: Küçükken kör kalan Matt Murdock, New York’un Hell’s Kitchen bölgesinde, gündüzleri bir avukat, geceleriyse Süper Kahraman Daredevil olarak adalet için savaşır.

La Casa De Papel’in yıldız oyuncularını kadrosunda buluşturan Netflix‘in İspanyol orijinal yapımı Elite ise 10 Ekim’de seni ekranların başına çağırıyor. Bir tarafta zenginler, diğer tarafta okula yeni gelen işçi çocukları ve bir cinayet! 5 Ekim’de yayınlanacak dizinin konusu ise şu şekilde: İşçi sınıfından gelen üç genç İspanya’daki seçkin bir özel okula kaydolunca, onlarla zengin öğrenciler arasında başlayan çatışma bir cinayete yol açar.

How to Get Away with Murder’ın dördüncü, Suits’ın altıncı sezonunda sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. Her ikisi de 29 Ekim’de yayında.

Eskiden yaşadıkları ve onları rahatsız etmeye devam eden korkunç olayları aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşan insanları ve anlatılan olayların yeniden canlanmasını konu eden Haunted‘ın ilk sezonu 19 Ekim’de yayında.

Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan, Paul Greengrass imzalı 22 July kesinlikle izlenmen gereken filmlerden. Çok konuşulan Netflix orijinal yapımı, Norveç tarihinin en kanlı terör saldırısını anlatıyor. Tek kelimeyle çarpıcı film 10 Ekim’de Netflix’te olacak.