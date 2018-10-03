EKİM 2018 BURÇ YORUMLARI





Bu ayın altısından itibaren Venüs, Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Burçlar birçok farklı tecrübeler yaşayacak. Retro bitimine kadar sadeliği ilke edinmelisin.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Ekim 2018 astroloji yorumun…

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Bu süre içerisinde finansal konuları tecrübe edeceksin. Kredi çekmek için ideal zaman olmadığı gibi alacaklı olduğun borçların da sekteye uğraması söz konusu. Sağlık açısından da kontrollerin varsa ihmal etmemeli, kendinize her zamankinden daha fazla özen göstermelisin.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ay sevgi ve aşk temalarında dengeli davranmalısın. Endişe ve kaygılarla ilişkinin atmosferini değiştirmemeye özen göster. Ortaklıklarda ve özellikle evliliklerde kendini doğru ifade etmenin çok daha zor hâle dönüşeceği bir dönem yaşayacaksın. Bu zaman zarfında her alanda kontrollü davranmanda fayda var.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Bu ay Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Bu süre içerisinde günlük hayat ve çalışma ortamlarını tecrübe edeceksin. İnsanlarla iletişiminde yanlış anlaşılmalara mahal verebilecek durumlardan kaçınsan da öz değer duygunu sorgulamana neden olacak durumlar da yaşayabilirsin.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Bu ay ilişkinde partnerinin ilgisinin azlığından şikâyet edeceksin. Bu süreci sükûnetli davranarak atlatabilirsin. Ayrıca bu ayki retro bitiminde de ilişkinizde heyecan verici rüzgârlar esebilir. Onaylanma, takdir edilme gibi ihtiyaçlarınızı partnerinin bir misyonu gibi ona yüklemezsen, kârlı çıkabileceğin bir dönem geçirebilirsin.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay ev ortamında bireylerin kişisel alanlarına saygı göstermelisin. Yalnızlık ihtiyacınızın artmasıyla beraber bu süre zarfında baskıcı, kontrolcü ve gerilim yaratabilecek her türlü iletişimden uzak durmalısın. Ebeveynlerle iletişimde sesler yükselebilir ancak uzlaşmacı davranırsan ortak paydada birleşmek zor olmayacak.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Mail’ler, mesajlar yanlış kişilere gidebilir ve bunlar farklı anlaşılabilir. Kendinizi ifade ederken üslubuna ve tarzına dikkat etmen koşulunda olabilecek her türlü olumsuz durumu minimalize edebilirsin. Ansızın kısa mesafe yolculuklara çıkabilirsin.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Bu süre içerisinde finansal ve öz değer duygularıyla ilintili konuları tecrübe edeceksin. Ayrıca bu dönemde artan lüks tüketim ihtiyacı ve önlenemez alışveriş dürtüne karşı sakin kalmanda fayda var. Hayatında en azından retro bitimine kadar sade bir hayat tarzına geçmelisin.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

6 Ekim’den itibaren Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Bu süre içerisinde fiziksel görüntünle ilgili konularda kaygı taşıyabilirsin. Estetik operasyonlardan uzak durmalısın. Saç renginde değişiklik yapmayı veya saçını kestirmeyi retro bitiminden sonrasına bırakmanda fayda var.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ay gördüğünüz rüyalar seni daha çok etkileyebilir ve bundan manalar çıkartabilirsin. Sezgilerinin güçlenmesiyle beraber bu dönem içerisinde yalnızlık ihtiyacın her zamankinden daha fazla kendini hissettirebilir. Arkandan iş çeviren, dedikodu yapan kişiler varsa onlar ortaya çıkacak.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Bu ay sosyalleşebilir, davetlere, konserlere, etkinliklere dâhil olabilirsin. Arkadaş ortamında daha çok ilgi görmek isteyebilir ve egosal davranabilirsin. Bu süre içerisinde onaylanma ihtiyacınız da oldukça artacak. Ancak bunu yaparken başka biri veya birilerinin hedefi hâline gelmemeye dikkat edin!

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Bu ay başarıdan başarıya koşmaya çalışırken dedikodu kazanları kaynayabilir ve iş hayatın kaygan bir zemine dönüşebilir. Üstlerinle iletişiminde gerilimler kendini gösterebilir. Keskin zekân ve analitik düşünme yeteneğin sayesinde dikkatli adımlar atarsan, bu sürecin rahatlıkla üstesinden gelebilirsin.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

Eğitimler, yurt dışı kültür turları, planlanmamış seyahatler takvimine girecek. Biletlerini organize ederken ya da uluslararası platformlarda anlaşmalara imza atarken her şeyi kontrol et. Farklı din, kültür ve felsefeleri araştırabilir bunlarla ilgili doğru ve kült sayılabilecek kaynakların peşine düşebilirsin.



