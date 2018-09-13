EGZERSİZLERE VÜCUDUN CEVAP VERME SÜRESİ NEDİR?





Yaptığın egzersizlere vücudun ne kadar sürede cevap veriyor? Öğrenmek için okumaya devam et…

Yeni başlanan ya da aktif yapılan egzersizlerin değişkenliği, vücudun cevap verme süresini etkiler. Yeni başlayanlar ilk üç haftada hızlı bir şekilde vücut tepkisini fark edebilir. Fakat hâlihazırda aktif olarak egzersiz yapanların optimal aralıklarda egzersiz rutinlerini ve yoğunluklarını değiştirmeleri gerekir. Dünyada kabul gören görüş, vücudun yapılan antrenmana dört ila altı hafta arasında tamamen adapte olduğu yönündedir. Bu süreler kişilere göre farklılık gösterebilir. Zamanla kendini daha iyi tanır ve bir eğitmenle birlikte sana en uygun planı belirleyebilirsin.

Kemal Uysal, Five Element / Kemal Uysal Akademi Kurucusu, Profesyonel Koç, Atlet Koçu ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı

