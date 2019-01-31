Egzersizle ilgili aklına takılanları, Life Fitness Academy’de Master Trainer olan Can Bayık yanıtlıyor.

Basenler için en etkili hareketler neler?

Aslında bölgesel olarak etki eden bir hareket var diyemeyiz ancak o bölgeyi hedef alacak en etkili egzersizi istiyorsak, yere yan yatıp tek bacağı yukarıya açtığımız hareketi uygulayabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken en temel nokta yukarıya açtığımız bacağın ayak parmak uçlarının yukarıya değil yere doğru bakması, böylece hareketi daha efektif yapabiliriz.

Squat’ı ağırlıkla yapmak mı, yoksa az ağırlıkla fazla zorlanmadan ama tam oturarak yapmak mı daha etkili? Ağırlıksız yaptığımda boşa gidiyor gibi hissediyorum.

Bence doğru teknik oturana kadar vücut ağırlığı ile devam etmek en doğrusu. Ağırlıkla yapmanın daha etkili olduğunu düşünüyorum ancak kiloyu çok abartmadan ortalama olarak 15-20 tekrarla tamamlarken son iki, üç tekrarda zorlanacağın bir ağırlık seçmelisin.

Kilomu korumak için ağırlık çalışması yapmalı mıyım?

Mutlaka ağırlık çalışması yapmalısın. Genel olarak kadınların korkulu rüyası şişmek ve kalınlaşmaktır, ancak WH’de birçok defa okumuş olmalısın ki şişmek ve kalınlaşmak öyle kolay değil. Doğru ağırlık seçimi ve doğru tekrar sayısı ile ağırlık antrenmanı yapmalısın. Programının içerisine ağırlık çalışması haricinde uzun tempolu yürüyüşleri de dahil etmelisin.

Haftada bir kez split antrenman programı uygulayarak fit olabılır mıyım, yoksa tüm vücut mu çalışmalıyım?

Haftada bir kez split antrenmanı yetersiz buluyorum. Çünkü bir bölgeyi haftada bir kere çalıştırmış olacaksın. Eğer split antrenman yapmayı düşünüyorsan, haftada minimum her bir bölgeyi iki defa çalışacak şekilde planlamalısın. Bu da haftada dört antrenman yapar. Eğer bu kadar sayıya çıkamıyorsan, tüm vücut çalışmasını tercih edebilirsin.