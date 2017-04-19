EGZERSİZLE DİYABETİ KONTROL EDEBİLİRSİN





Günümüzün en yaygın hastalıklarından biri olan diyabet, doğru beslenme, tıbbı tedavi ve uygun egzersiz programı ile kontrol altına alınabiliyor. Egzersiz kilo kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırırken kan şekerini düşürmede 48 saate kadar etkili oluyor. Diyabetliler egzersiz yaparken 10 öneriye kulak vermeli.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre tüm dünyada 11 kişiden 1’inin diyabet hastası olduğunu belirterek tanı konulan diyabet hastalarının % 90’ından fazlasının Tip 2 diyabet hastası olduğunu söyledi

Egzersizin etkisi 48 saat sürüyor

Diyabetin doğru beslenme, tıbbı tedavi ve uygun egzersiz programı ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Erdoğanoğlu, egzersizin iki yolla diyabet hastalarına fayda sağladığını kaydederek “Bunlardan ilki kalori harcaması ile kilo kontrolünü sağlamayı kolaylaştırmasıdır. Diğer önemli etki ise kan şekerini düşürmesi (Egzersiz esnasında kasların çalışması ile glikoz kaslar tarafından kullanılır) ve hücrelerin insülin hassasiyetini artırmasıdır. Bu etki yaklaşık olarak 48 saat devam edip sonra eski haline dönmeye başladığı için kan şekerini uzun vadeli düşürmede düzenli egzersiz yapmak önemlidir” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, Tip 2 Diyabet hastalarının egzersiz yaparken bazı kurallara uyması gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

“Egzersiz öncesi sağlık kontrolü şart: Egzersize başlamadan önce mutlaka bir sağlık kontrolünden geç. Beslenmenin, insülininin veya kullandığını ilaçların düzenlenmesi gerekebilir.

Egzersizi eğlenceye dönüştür: Egzersizi bir mecburiyet halinden çıkar ve eğlenceli hale getir. Ne tür bir aktiviteyi tercih edeceğin tamamen kişisel zevklerinle ilgilidir. İlla bir spor salonuna devam etmek durumunda değilsin. Seçtiğin egzersiz, dans, yoga, yürüyüş ve yüzme olabilir. Kalp atış hızını arttıran her şey sayılır.

Egzersiz süreni yavaş yavaş artır: Daha önce aktif olmayan bir kişiysen 10 dakika ile başla ve 30 dakikaya yavaş yavaş çık. Hafta sonu uzun saatler süren bir egzersiz programı uygulamaktansa hafta içi birkaç gün yapılan, kısa süreli programları daha etkilidir.

Egzersiz öncesi kan şekerini ölç: Kan şekerini egzersize başlamadan önce kontrol et. Egzersize başlamadan önceki ideal kan şekeri 120–180 mg/dL arasında olmalıdır. Eğer uzun süreli (1 saatten fazla) egzersiz yapmayı planlıyorsan, egzersiz süresince kan şekerini düzenli olarak kontrol et. Böylelikle herhangi bir atıştırmaya ihtiyacın olup olmadığını anlarsın.

Yanında karbonhidrat taşı: Ani kan şekeri düşmesi ihtimaline karşılık yanında mutlaka karbonhidrat bulunmalı. Meyve veya küçük meyve suları şeklinde olabilir.

Kuvvet antrenmaları yapabilirsin: İdeal bir egzersiz programı, dayanıklılık, kuvvet ve esneklik egzersizlerini içerir. Kuvvet antrenmanları, kan şekeri kontrolünü artırabilir. Haftada 2 gün kendi vücut ağırlığınla, dirençli egzersiz bantlarıyla veya ağırlık kullanarak kuvvet antrenmanı yapabilirsin.

Spor arkadaşın diyabetini bilmeli: Diyabet hastası olduğunu ve kan şekerin çok düştüğünde ne yapacağını bilen birisiyle veya halka açık yerlerde çalışman senin için hem daha eğlenceli hem de daha avantajlı olabilir. Ayrıca tıbbi durumunun yazılı olduğu bir tanımlama etiketi veya bir kart taşıyabilirsin.

Ayak bakımını ihmal etme: Spor ayakkabını yapacağın spora uygun seç ve her gün mutlaka ayaklarını kontrol ederek bakımını yap.

Su tüketimine dikkat et: Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka su iç.

Yüksek şekerde egzersiz yapma: Ani ortaya çıkan ağrıda ve kan şekerinin 250 mg/dL üzeri olduğu değerlerde egzersizi sonlandır.

