EGZERSİZİN HER İLAÇTAN DAHA ETKİLİ OLDUĞUNUN 4 KANITI

Egzersizin sağlık faydalarını merak ediyorsan bu sayfalara göz gezdir.

Egzersizin ne kadar faydalı olduğunu herkes bilir. Fakat aslında işler bunun çok daha ötesinde. Çünkü egzersiz aynı zamanda bulabileceğin en iyi ilaç!

Yeni yapılan bir araştırmada, az miktarda hareketin bile birçok sağlık sorununu çözebileceği, yaşam süresini uzatabileceği, hatta daha genç görünmeni sağlayabileceği belirtiliyor.

Pennington Biomedical Research Center’daki insan genom laboratuvarı direktörü Claude Bouchard, egzersizin faydalarının yanına yaklaşabilecek herhangi bir ilacın bulunmadığını, günün birinde böyle bir ilaç yapılsa bile aşırı pahalı olacağını söylüyor.

Birçok kadının egzersiz rutinine ne kadar sadık olduğunu biliyoruz. Fakat eğer henüz egzersize başlamadıysan, belki de egzersizin faydalarını okuduğunda kendin için büyük bir aydınlanma yaşayabilirsin.