EGZERSİZİN DOZU KAÇARSA…





Birçok Y kuşağı mensubu, eklemlerindeki kireçlenmeden şikâyetçi. Sebebi ise CrossFit veya boot camp gibi eklemleri aşırı yoran antrenmanların dozunu kaçırmak. Ağrıları görmezden gelmek ise hareketlerin kısıtlanmasına, hatta ameliyata kadar gidebiliyor. Kalça eklemleri veya dizlerinde ağrı hissediyorsan yandaki üç önerimizi dene.

BUZ TORBASI KOY

Buz torbasını üç gün boyunca, günde beş defa ve en fazla 20’şer dakika olmak üzere ağrıyan ekleminin üzerinde tut. Soğuk kompres enflamasyonu azaltır.

EKLEMLERİNİ AÇ

Egzersize başlamadan önce ve sonra, kan akışını ve eklem hareketliliğini arttırmak için birkaç dakika yürü veya bacaklarını önden arkaya doğru salla. Boyun ve omuzlarınla nazikçe daireler çiz.

DURMAN GEREKEN YERİ BİL

Keskin ve şiddetli bir ağrı hissedersen hemen dur ve egzersize son ver. Acı iki hafta sonra bile hâlâ devam ediyorsa, mutlaka bir doktora görün.

