EGZERSİZİN DESTEKÇİLERİ





Egzersizin destekçilerine daha yakından bakalım!

Motivasyon

Egzersiz için seni motive edecek birçok sebep bulabilirsin. Bunlardan ilki görsellik olabilir –ki birçok insanı egzersiz yapmaya başlatan şey budur. Çünkü egzersiz yaptığında bedenin fit görünür. Ama bu motivasyonu sadece başlama sebebi olarak kullanmanı tavsiye ederiz. Düzenli egzersiz, fit görünüşün yanı sıra sağlık getirir. Gün içinde daha az yorulmanı, fibromiyalji ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklardan kurtulmanı sağlar. Ayağın bir yere takıldığında düşmüyor ve hemen dengeni buluyorsan, evdeki damacanayı rahatça kaldırıyorsan, yürüyen merdivende herkes dururken sen yorulmadan inip çıkabiliyorsan; bunları düzenli egzersizle güçlendirdiğin kaslarına ve sağlıklı eklemlerine borçlusun.

Wellness

Tıpkı fitness gibi artık dilimize yerleşen bir kelime olan wellness, senin de bildiğin üzere iyi yaşam, zindelik gibi anlamlara geliyor. Yaşamına daha fazla wellness eklemek için, seni iyi hissettirecek tüm etkinlikleri takip et. İlla hepsine katılmak zorunda değilsin ama en azından birkaç tanesini ajandana yaz. Bu, bir koşuya kayıt yaptırmak da olabilir, bir yoga inzivasına gitmek de… İstersen bir trekking grubuyla şehre yakın bir noktada hafta sonu doğa yürüyüşüne gidebilir ya da Global Wellness Day gibi büyük çaplı bir etkinliğin bir parçası olabilirsin. Ayrıca tatilini bu tarz etkinliklerle birleştirerek de yapabilirsin. Unutma, bir şeye yatırım yaptığında (özellikle maddi olarak), ona bağlanman kolaylaşır.

Masaj

Düzenli egzersiz yapıyorsan, masaj yaptırmak sonuçları hızlandırır. 10 günde bir yaptıracağın masaj hem çok daha iyi hissetmene yardımcı olur, hem de kas ağrılarını hafifletir. Derin doku masajı ya da kan dolaşımını hızlandıran masaj teknikleri işini görecektir. Masajla birlikte, iki ayda bir hamama ya da spaya gidip kese yaptırarak, bir kişisel bakım rutini oluşturabilirsin. Ayrıca her gün at kılı fırça ile bacaklarına ve kalçana aşağıdan yukarıya dairesel hareketlerle uygulayacağın beş dakikalık bir masaj, selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Egzersiz ve Beslenme

Egzersiz ve beslenme konusunda tavsiye alabileceğin kişileri seçerken öncelikle eğitimlerinden emin olmalı, sonra da onların hayat tarzları ve kişilikleri hakkında bilgi edinmelisin. Çünkü eğitiminden emin olduğun bir eğitmenle çalışabilirsin ama tarzı sana çok sert gelebilir ya da tam tersi çok yumuşak olup yetersiz hissettirebilir. Aynısı diyetisyenin için de geçerli. Doğru iletişimi yakalayabildiğin bir uzman bul, bunun için de kendi iç sesini dinle ve yoluna öyle devam et.

Diyetisyenine Sor

Neyi ne kadar yiyeceğin ve egzersizin vücuduna neler yaptığıyla ilgili bilgilere sahip olman önemli. Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Egzersiz yapmanın en önemli avantajı, dinlenme anındaki metabolizma hızını arttırması. Yani antrenman yaparken 500 kalori yakman çok da önemli değil. Asıl önemli olan, düzenli egzersizle uzun vadede bazal metabolizma hızının (durduğun yerde yaktığın kalori miktarı) artması. Bu sayede kilo vermen ve mevcut kilonu koruman kolaylaşır” diyor.

Karbonhidratı Suçlamayı Bırak

Beslenme programına tüm besin gruplarını yeterli miktarda almalısın. Karbonhidratı suçlu gibi düşünmek olmaz. Sonuçta vücut için enerji kaynağı karbonhidratlardır. Ancak karbonhidratlı besinleri akşam saatlerinde değil gün içinde yemeye özen göster. Sürdürülebilir egzersiz için karbonhidratın en çok yakıştığı yer antrenman öncesidir. Bu şekilde hem vücutta depolanmaz hem de yaptığın egzersizin biyoyararlılığını arttırır.

Protein Meselesi

Bu mesele kafanı karıştırıyorsa, işte sana bilimsel bilgi: Kardiyo ağırlıklı egzersizler yaptığında daha çok karbonhidrata ihtiyacın olur. Fitness ve aletli pilates gibi egzersizlerde ise protein ihtiyacın daha fazladır. Kardiyo ağırlıklı çalışıyorsan, gün içinde kilo başına ortalama 1,2 gram protein alman yeterliyken, ağırlık egzersizlerinde bu oran 1,8’e kadar çıkabilir.

Zamanlama Her Şeydir

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Doğru yemekleri yesen bile öğün saatlerin doğru olmadığında kilo problemi yaşama riskin artar. Özellikle ana yemek saatleri çok önemli. Sabah kahvaltını en geç 09.30’da yapmaya; öğle yemeğini 13.30, akşam yemeğini ise en geç 20.00’de yemeye özen göstermelisin” diyor.

Ara Öğün

Özellikle öğleden sonra ara öğün yapmazsan, akşam yemeğinden sonra yatana kadar sürekli bir şeyler atıştırma isteği yaşayabilirsin. Ve karbonhidrata olan eğilimin artar. Öğleden sonra yapacağın bir ya da iki ara öğün kilo kontrolünde sana çok yardım eder. Ara öğünlerde hep aynı grup besinleri tercih etme. Bir ara öğünü protein içeriği yüksek süt grubu besinlerden, bir grubu da kuru yemişlerden seçebilirsin.

