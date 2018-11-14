EGZERSİZİ SADECE KİLO VERMEK İÇİN YAPMA!





Egzersizi sadece kilo vermek için yapma. Sürdürülebilir bir egzersiz alışkanlığı edinmende fayda var.

Şok diyetlerden sonra şok egzersizlerle de başımız dertte… Saatlerce spor salonundan çıkmıyor, terindeki ve ağzındaki aseton kokusu ile sarhoş oluyorsan üzgünüm; bu, hayatının sonuna kadar sürdürebileceğin bir egzersiz alışkanlığı olmayacak. Üstelik, “Artık hayalimdeki karın kaslarına ulaştım ve yağ oranım eksilerde” dediğin anda azaltmaya başladığın egzersiz rutinin, tartıya daha hızlı yansıyacak. Diğer taraftan harcadığın yoğun kalori ve düşük karbonhidratlı diyet listesi ile açlık çeken metabolizman, kontrolsüz iştah atakları ile de baş başa kalacak.

İngiltere, Leicestershire’daki Loughborough Üniversitesi’nde egzersiz metabolizması profesörü olan David Stensel, konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapmış. Bu yıl yayımladığı bir makalede şöyle diyor:

“Yüksek yoğunluklu egzersizin akut bir şekilde uzaması, kaslara daha fazla kan dolaşımı gerektirmesi nedeniyle kanı mide ve bağırsaklardan uzaklaştırır. Bu da iştah baskılanmasını engelleyen bir faktördür. Bu durum daha az zorlu bir egzersizde gerçekleşmez.”

Yukarıda bahsedilen etki, egzersizden birkaç saat ve hatta günler sonra bile sürebiliyor.

Sürdürülebilir bir egzersiz alışkanlığı edinmeye özen göster. Kilo vermek için değil; sağlığını yönetmek, yaş aldıkça karşılaşacağın kas kaybına ve güç kaybına karşı önlem almak, mutlu olmak, genç ve zinde kalmak için egzersiz yap.

Kaynak: Diyetisyen Elvan Odabaşı

