“EGZERSİZİ BIRAKIRSAM KİLO ALIR MIYIM?”





Fitness ile ilgili akla en çok takılan sorulardan biri de, egzersiz yapmayı bırakınca verilen kiloların geri alınıp alınmayacağı. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak konuya açıklık getiriyor.

Egzersiz gün içinde daha fazla kalori harcamanı sağlar. Basitçe düşünmek gerekirse; aldığın kaloriler aynı kalırken yaktığın kaloriler azalırsa, bu durum kilo vermene engel olabilir. Hatta aradaki fark artarsa, kilo almana bile sebep olabilir. Artık eskisi kadar çok egzersiz yapamıyor ama hâlâ eskisi kadar yemeye devam ediyorsan, kilo alma tehlikesiyle karşılaşırsın. Ancak yediklerini biraz azaltarak veya gün içinde sana enerji harcatan aktivitelere devam ederek bu durumu engelleyebilirsin.



