EGZERSİZDEN SONRA NEFESİN KESİLİYORSA…





Egzersiz sırasında aşırı yoruluyor ve sonrasında nefes darlığı mı yaşıyorsun? O halde sende de egzersize bağlı bronkokonstriksiyon denilen durum olabilir.

Hiçbir şey koşu sonrası yaşadığın zindelik ve mutluluk hissini bir öksürük krizi kadar berbat edemez. Peki antrenman sırasında normal bir şekilde nefes almışken, sonrasında neden bazı sıkıntılar yaşıyorsun?

Egzersiz sırasında ve sonrasında öksürmek egzersize bağlı bronkokonstriksiyon (EBB) denilen durumun yaygın görülen bir belirtisidir. Bu akciğerlerdeki solunum yollarının fiziksel aktivite sırasında devri artan kalp hızına verdiği geçici bir tepkidir.

Ohio State University’den Dr. Jonathan Parsons’a göre; bu, havanın akciğerlere geçişini zorlaştıran bir durum.

Aslına bakarsan EBB, astım sırasında akciğerlerinde yaşananlarla benzerlik gösteriyor. Hatta eskiden “egzersize bağlı astım” olarak biliniyordu. Fakat farklı olarak, astım atakları duman, polen, küf, hayvan tüyü, ya da virüs gibi çeşitli şeylerle tetiklenebilirken, EBB sadece egzersizle tetikleniyor.

Dr. Parsons’a göre astım hastaları, hayatlarının bir noktasında mutlaka EBB belirtilerini yaşarlar. Eğer astımın varsa, egzersizin bu durumları yaratabileceğinden zaten haberdarsındır.

Fakat EBB, astımlı hasta sayısının %15’inde etki yaratıyor. Peki üstesinden nasıl gelebilirsin?

Semptomlar neler?

EBB semptomları spesifik değildir. Yani başka hastalıkların yarattığı semptomlara benzerlik gösterilebilir.

Ortak belirtiler arasında nefes darlığı, göğüste gerginlik, öksürük ve hırıltı sayılabilir. Ayrıca dayanıklılığının azaldığını ve karın kaslarının gerildiğini hissedebilirsin.

Belirtiler genellikle hafif ve orta şiddette olur: Sadece hafif hırıltılı solunum veya göğsünde sıkışma hissedebilirsin. (Ciddi bir sıkıntıdansa rahatsız hissetmek gibi düşünebilirsin.)