EGZERSİZDEN SONRA İŞE GİDECEKSİN AMA TERLEMENİ DURDURAMIYORSUN…





SORUN: Toplantı öncesi egzersiz yapmak öz güvenini arttırır. Ancak egzersiz sonrasındaki bir saat boyunca terlemene yol açar. Vücut ısını azaltman ve buharlaşmaya destek olman gerekiyor. (Yani egzersizden sonra sıcak duş almak ya da double shot latte içmek yok!)

ÇÖZÜM: Soğuk su iç. Ottawa Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, egzersiz sırasında soğuk su içen insanların daha az terlediğini saptadı. Benzer etkiyi koltuk altına ve boynunun arkasına soğuk havlu yerleştirerek de görebilirsin.

