EGZERSİZDEN NEDEN KAÇMAK İSTİYORSUN?

Haftaya iyi niyetlerle başlıyorsun; spor salonunda o akşamki grup dersine yazılıyorsun ve ofise spor çantanla geliyorsun. Ancak hepsi lafta kalıyor. Peki bunun nedeni ne olabilir?

Neden

Beyninin otokontrolden sorumlu olan bölümü anterior singulat korteks, sen uyanır uyanmaz çalışmaya başlıyor. Bu bölüm, alarmın erteleme tuşuna sürekli basan ve Nutellalı ikinci dilim ekmeği yemek isteyen içindeki şempanzeyi durduruyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde pili bitiyor. The Brave Athlete: Calm The F.ck Down And The Rise Of The Occasion kitabının yazarı, Spor Psikoloğu Simon Marshall, “Yorulduğun için saatler ilerledikçe cazip şeylere karşı koyma yeteneğin zayıflıyor” diyor ve ekliyor; “Dolayısıyla sabah 10.00’da kulağa çok iyi gelen bir fikir, saat 17.00 olduğunda yapmak istediğin son şey oluyor.”

Egzersizi alışkanlık haline getir

Egzersizi daha erken saatlerde yap ki zihninin seni caydırmak için zamanı olmasın. Ancak bu da kolay bir iş olmayabilir. Marshall, alışkanlık edinmek üzerine de çalışmanı öneriyor:

“Nörolojik bir döngü –tetikleme, ritüel ve ödül– iyi alışkanlıklar oluşturur. Tetikleme çıkış tabancasını ateşler. Örneğin alarmını uzak bir yere koyabilirsin; böylece erteleme tuşuna basmak için kalkman gerekir. Bu ritüeller olabildiğince engelsiz olmalı, o yüzden spor salonuna aklında 15 dakikalık bir egzersiz programıyla git ya da evinde önceden planlanmış bir egzersiz yap. Ardından da kendini ödüllendir. Benim ödülüm bir espresso –eğer egzersiz yapmazsam espresso içemeyeceğimi biliyorum.”

Tabii ki ödülün mantık çerçevesinde olması gerekiyor: Kendini bir kutu dolusu donut ile ödüllendiremezsin. Üzgünüz.