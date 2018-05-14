EGZERSİZDE MAKSİMUM SONUCA ULAŞ!

Kas geliştirmek ve egzersizde maksimum performansa ulaşmak istiyorsan bu tüyolara kulak ver!
Yaptığın egzersizlerden en hızlı şekilde sonuç alabilmenin yolu düzenli hayat rutininden geçiyor. Bunların başında da, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve yeterli su tüketimi geliyor.
- Egzersize başlamadan 1 – 1,5 saat önce karbonhidrat ağırlıklı bir öğün tüket, egzersize asla açken başlama.
- Hep diyoruz: Ekmeği sev! Sabah egzersizi düşünüyorsan, kahvaltıda ekmek bulundur. Ekşi mayalı ya da tam buğday ekmekleri tercih edebilirsin.
- Kahvaltıdan önce veya akşam iş çıkışında spor yapacaksan, karbonhidrat açısından zengin olan meyve, kuru meyve, süt ve yulaf senin için ideal seçimlerdir.
- Egzersizden önce ve tüm gün boyunca vücudun için yeterli miktarda su iç.
- Su içmeye egzersiz esnasında da devam et. Her yarım saatte, bir bardak su içmek hem performansını artırır hem de vücudunun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
- Egzersizin ardından ilk bir saat içinde protein ağırlıklı bir besin tüketmen gerekir. Yağsız et, tavuk, balık gibi protein kaynakları bunun için idealdir.
- Egzersizin ardından yenilen öğünde makarna, ekmek, çorba gibi bir karbonhidrata ve salata veya meyve gibi antioksidan zengini besinlere de yer vermelisin.
- Egzersizden sonraki ilk bir saat içinde idrar çıkışı varsa egzersiz sırasında yeterli miktarda su tüketilmiş demektir. Aksi durumda ise böbreklere aşırı yük binmesi, vücut sıcaklığının yükselmesi gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınabilir.
- Egzersizden sonra yakılan her bir kaloriye karşılık bir mililitre su tüketmen gerekiyor. Böylece hem iştahı kontrol altına almak kolaylaşır hem de egzersiz sırasında su kaybı olduysa, bu yerine konulmuş olur.