EGZERSİZDE MAKSİMUM SONUCA ULAŞ!





Kas geliştirmek ve egzersizde maksimum performansa ulaşmak istiyorsan bu tüyolara kulak ver!

Yaptığın egzersizlerden en hızlı şekilde sonuç alabilmenin yolu düzenli hayat rutininden geçiyor. Bunların başında da, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve yeterli su tüketimi geliyor.

Egzersize başlamadan 1 – 1,5 saat önce karbonhidrat ağırlıklı bir öğün tüket, egzersize asla açken başlama.

Hep diyoruz: Ekmeği sev! Sabah egzersizi düşünüyorsan, kahvaltıda ekmek bulundur. Ekşi mayalı ya da tam buğday ekmekleri tercih edebilirsin.

Kahvaltıdan önce veya akşam iş çıkışında spor yapacaksan, karbonhidrat açısından zengin olan meyve, kuru meyve, süt ve yulaf senin için ideal seçimlerdir.

Egzersizden önce ve tüm gün boyunca vücudun için yeterli miktarda su iç.