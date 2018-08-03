EGZERSİZ YAPMAK İÇİN NEDENİN ÇOK!





Egzersizin ruhuna da bedenine de iyi geldiği su götürmez bir gerçek. Egzersiz ve spor programlarının yayınlandığı Darebee web sitesi egzersiz yapmanın insana kazandırdığı 50 önemli faydayı derledi. Senin bu faydalara ekleyebileceğin şeyler ne?

– Daha iyi hissetmeni sağlar.

– Öğrenme yetini geliştirir.

– Kendine güvenin artar.

– Zihnin gelişir.

– Vücudunun fit kalmasını sağlar.

– Ruh sağlığını güçlendirir.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Stresini azaltır.

– Daha mutlu olmanı sağlar.

– Yaşlanmayı yavaşlatır.

– Cilt rengini ve tonunu geliştirir.

– Uyku evrelerini düzenler.

– Felç olmayı engelller.

– Eklemlerini geliştirir.

– Kas gücünü geliştirir.

– Kaygıları azaltır.

– Hafızayı güçlendirir.

– Verimliliğini artırır.

– Yaratıcılığınızı artırır.

– Beden imajını geliştirir.

– Güven verir.

– Hayatına konsantre olmanı sağlar.

– Yeme alışkanlığını geliştirir.

– Uzun yaşamanı sağlar.

– Kemiklerini güçlendirir.

– Kalbini güçlendirir.

– Duruşunu geliştirir.

– Nezle olmanı önler.

– Kolesterolünü düşürür.

– Kanser riskini azaltır.

– Yüksek kan basıncı riskini azaltır.

– Diyabet riskini azaltır.

– Bunama riskinin önüne geçer.

– Sırt ağrılarını giderir.

– Kemik erime riskini azaltır.

– Depresyonda olmanızı engeller.

– Kas kaybını önler, dayanıklılığını ve enerjini artırır.

– Spor performansını artırır.

– Ağrı direncini artırır.

– Denge ve kordinasyonunu geliştirir.

– Yorgunluğunu azaltır.

– Hücrelere oksijen kaynağıdır.

– Cinsel dürtüyü ve cinsel tatmini artırır.

– Hayatına heyecan katar.

– Hayat kaliteni yükseltir.

Kaynak: Habertürk



