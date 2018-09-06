EGZERSİZ YAPMADAN ÖNCE AÇ MI, YOKSA TOK MU OLMALISIN?





Birçok kişi daha çok yağ yakacağı düşüncesi ile egzersizi aç karnına yapıyor. Ancak bu durum, kilo verme çabasında olanlar için de yanlış. Çünkü daha çok yağ yakılması vücuttaki depo yağların azalacağı anlamına gelmiyor. Uzmanlar, aç karnına yapılan egzersizin kilo vermede etkin bir metot olmadığını söylüyor.

Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm, antrenman öncesi bir öğün ile daha uzun süre ve etkili antrenman yaparak daha fazla kalori harcayabileceğini belirtiyor. Ayrıca aç karna olduğunda ve egzersiz uzun sürdüğünde kas yıkımı da artacaktır ve istenmeyen sonuçlar olacaktır.

Egzersiz öncesi beslenmenin amacı

Hipoglisemiyi önler. Yani hissedilen hafif sersemlik, enerji düşüklüğü, yorgunluk ve göz kararması gibi belirtiler düşük kan şekeri ile alakalıdır.

Açlığını giderir ve midede biriken sıvıyı azaltır.

Kaslara enerji verir.

Vücudunun spora hazır olduğunu bilir, mental olarak da bunun rahatlığıyla daha iyi egzersiz yaparsın.

Antrenman öncesi ne yemelisin?

Antrenman öncesi ne yenileceği kişiden kişiye, egzersizin türüne, amacına, süreye ve hatta ortamın ısısına göre bile değişkenlik gösterir.

Eğer bir saat içinde antrenman yapılacaksa daha önceden denenip bilinen, sindirimi kolay olan muz, granola bar, küçük bir kase müsli gibi karbonhidratı yüksek ama yağ miktarı az olan gıdalar tercih edilmelidir.

Antrenmana bir saatten daha uzun bir süre varsa ve öncesinden bir şey yenilmeyecekse önceki öğünde karbonhidrattan zengin bir yemek yenilmelidir.

Sabah egzersizinden önce mutlaka kahvaltı yap

Sabah egzersiz yapmadan önce kahvaltıyı es geçenlerden misin? Bu konuda yapılmış araştırmalar, egzersiz öncesi yapılan öğün sayesinde daha iyi ve daha uzun süre performans sergilendiğini gösteriyor. Sporcular üzerinde yapılmış birçok çalışma bunu destekliyor. Yapılan bir araştırmanın sonucunda kahvaltı yapanların, sadece öncesinden su içerek egzersize başlayanlardan daha uzun süre bisiklet sürdüklerini ortaya koymuş. Bunun sebebi gece boyunca kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan glikojen depolarının boşalması ve düşük kan şekeri seviyesi ile yapılan egzersizde yorgunlukların daha erken başlamasıdır. Akşam yemeğinden sonra bir şey tüketilmediyse egzersiz öncesi kan şekerini normal seviyeye getirmek gerekir. Egzersiz öncesi tüketilen ara öğün güne ve saatine göre bile değişkenlik gösterebilir. Fakat sabah erken saatte spor yapanlar için zaman da kısıtlı ise bu bazen taze sıkılmış bir meyve-sebze suyu karışımı bile olabilir.

