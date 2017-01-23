EGZERSİZ YAPARKEN SENİ GAZA GETİRECEK ŞARKILAR





Kulaklığını tak, kendini müziğin ritmine kaptır ve egzersizlerine başla! Müzik ruhun gıdası, sen zaten bunu iyi biliyorsun.

Bugünlerde kendine yeni egzersiz şarkıları arıyorsan Khloe Kardashian’ın antenörü Gunnar Peterson’ın senin için seçtiği şarkılara göz atalım. Peterson’a göre spor yaparken en önemli şey müzik. Peterson, “Yaptığın hareketler boyunca çalan müzik, motivasyonunda farklılıklar yaratacak, buna emin olabilirsin. Eğer müzik durduğunda egzersizlerden vazgeçen biriysen, müziğin ne kadar önemli olduğunu biliyorsun demektir” diyor.

İşte playlist gelsin, fonunda çalıp dursun.

1- The Motto / Drake, Lil Wayne

2- Harder Than You Think / Public Enemy

3- Clap Back / Ja Rule

4- Ride / Ciara, Ludacris

5- Otis / Jay Z, Kanye West, Otis Redding

6- Jump Right In / Zac Brown Band

7- Day ‘N’ Nite – Original / Kid Cudi

8- I’m Different / 2 Chainz

9- Me, Myself & I / G-Eazy, Bebe Rexha

10- Love Yourself / Justin Bieber

11- Mr. President / LL Cool J, Wyclef Jean



