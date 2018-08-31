EGZERSİZ YAPARKEN MÜZİK DİNLE!

Egzersiz ve müzik ilişkisine açıklık getiriyoruz!

Egzersiz yaparken bir türlü konsantre olamıyorsan bir önerimiz var: Yapacağın egzersize mutlaka müzik eşlik etsin! Müzik dinleyerek antrenman yapmak performansını artırıyor.

Çünkü insan beyni farklı çalışıyor ve müziğin metronom vuruş sayısından etkileniyor. Bir süre sonra bu metronom vuruşları, egzersiz ritmi ile eş zamanlı hale geliyor. Örneğin metronom sayısı 100 olan bir müzik dinliyorsan, kalp ritim hızın da dakikada 100 olacak şekilde yaptığın egzersizle eşleşiyor. Normal kalp atış hızıyla başlayan ve yavaş yavaş ritmini artıran müzikler, dinleyenlerde heyecan yarattığı gibi performansı da adım adım artırıyor.