Egzersizden etkili sonuç alabilmenin yolu tamamen odaklanmaktan geçiyor. Spor sırasında dikkat dağıtan unsurlardan uzaklaşmak hedefe yaklaşmayı sağlıyor.

Egzersiz, dikkat dağınıklığını kaldırmıyor. Birden fazla işi aynı anda yapmabilmemiz son derece verimli olduğumuz duygusunu yaratsa da egzersiz sırasında günlük hayatın yorucu zihinsel ve fiziksel temposundan kopamamak spor salonunda geçirdiğimiz değerli zamanın heba olmasına yol açıyor.

Samantha Clayton‘a göre, fitness programının her bir saniyesinden verim alabilmek ve vücudu daha iyi çalıştırmak için dikkat dağıtan unsurlardan uzak kalmak son derece önemli… Clayton, “Egzersiz saati tamamen kendimize ayırdığımız bir zaman dilimi olmalıdır. Zihinsel ve fiziksel anlamda etkili bir egzersiz için tüm benliğimizle anı yaşayabilmeliyiz” diyor.

Egzersiz sırasında dikkatini dağıtan birçok şey olabilir; ancak spor salonunda geçirdiğin süre boyunca vücuduna, tekniğine ve nefesine odaklanmayı başarırsan, çok daha etkili sonuçlar alabilirsin.

Clayton’a göre egzersizin verimliliğini düşüren masum hatalar şunlar:

1) Egzersiz sırasında telefona bakmak

Telefonunu çantana koy, dolaba kaldır veya aracında bırakın. 30 ya da 60 dakika telefonundan ayrı kalmak başlangıçta sana zor gelebilir, ancak dikkat dağıtan unsurlardan uzaklaşmak egzersize odaklanmanı sağlayacaktır. Eğer telefonunu müzik dinlemek için kullanıyorsan, egzersiz sırasında uçak moduna al. Böylelikle gelen telefonları açıp açmamak ya da e-postalarınızı kontrol edip etmemek konusunda tereddüte düşmezsin. Ulaşılamaz olma düşüncesi seni gerçekten rahatsız ediyorsa, ailenize veya iş arkadaşlarınıza yerinizi bildir ve spor salonunun telefon numarasını ver. Bu sayede gerçekten acil bir durum olduğunda sana ulaşabileceklerini bilirsin .

2) Playlist’te şarkı değiştirmek

Mükemmel şarkıyı bulmak için çalma listesinde gezinerek oyalanma. Çalan şarkıdan hoşlanmadığını için koşu bandını defalarca durdurman yoğunluk seviyenizi azaltacak ve kalp atış hızınızı düşürecektir. Egzersiz için mükemmel şarkıyı aramak için sık sık durduğunda, egzersizden arzu ettiğiniz sonucu alamazsın. Egzersizden önce biraz zaman ayırıp istediğin şarkıları önceden belirle. Planlı bir çalma listesi hem enerji hem de yoğunluk seviyenin artmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca ne kadar az durursan, o kadar çok egzersiz yaparsın. Biraz planlama, egzersiz sırasında çok daha fazla kalori yakmanı sağlayacaktır.

3) Çok dar ya da çok bol giyinmek

Mutlaka üzerine iyi oturan ve rahat hissettiğin giysiler seç. Beli bol gelen giysiler, yerlerde sürünen eşofmanlar veya ayağınıza tam oturmayan spor ayakkabıları şevkini kırabilir. Ayrıca iyi oturmayan giysiler egzersiz sırasında üstünüzdekileri düzeltme isteğine neden olarak güvenlik riski de oluşturabilir. Çok dar giysiler hareket kabiliyetini sınırlandırırken, çok bol giysiler belirli cihazlarda güvenlik tehlikelerine yol açabilir. Zihinsel olarak egzersize odaklanabilmen ve giysilerine kafanı takmaman için rahat ve iyi hissettiğiniz giysiler seç.

4) Spor salonunda uzun sohbetlere girişmek

Spor salonları arkadaşlarla bir araya gelmek ve yeni arkadaşlar edinmek için mükemmel ortamlardır. Ancak uzun sohbetler egzersiz programını sekteye uğratır. Sohbeti molalara veya egzersiz sonrasına ertelersen çalışmandan daha iyi sonuçlar elde edersin. Bu, arkadaşlarının da egzersize odaklanmalarını sağlayacaktır.

5) Yorulunca saate bakmak

Birçok kişi, egzersiz sırasında yorulunca saate bakmaya başlar. Saate bakmanın dikkati dağıtmayacağı düşünülebilir ancak sık sık koluna bakarken gerektiği gibi efor gösteremeyebilirsin ve egzersiz rutinin bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Mola saatinde çalması için saatini ayarlamak, egzersize daha iyi odaklanmana yardımcı olur. Ayrıca böyle bir düzenleme mola saatlerine uyman için de seni teşvik edecektir.