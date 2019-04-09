Egzersizin sivilcelerini arttırdığını düşünüyorsan, önerilerimize kulak vermende fayda var.

Uzm. Dr. Şeraffettin Saraçoğlu, sivilce oluşumunu engellemek; daha temiz ve parlak bir cilde sahip olmak için kilit tüyolar veriyor.

Antrenmandan önce

Makyajını temizle. Yüzünü yıkamana gerek yok. Yağsız bir makyaj temizleyici ıslak havlu yeterli olur.

Temiz antrenman kıyafetleri giy. Yıkanmamış giysilerdeki ölü cilt hücreleri, bakteriler ve yağlar gözeneklerini tıkayabilir ve aknelere yol açabilir.

Dışarıda spor yapacaksan, çıkmadan önce yağsız güneş koruyucu uygula. Gün boyunca açık havada egzersiz yapacaksan, cildini güneşten koruyarak güneş hasarını önleyebilirsin. Güneş deriyi kurutur. Bu durumda deri daha fazla yağ üretme ihtiyacı duyar. Bu durumda deride gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.

Antrenman sırasında

Terini silmek için temiz bir havlu kullan. Havluyu başka birinin kullanmadığından emin ol.

Tenini nazikçe sil. Cildi ovalayarak kurulama sivilcelerin alevlenmesine ya da yayılmasına yardımcı olabilir.



Kullanmadan önce paylaşılan ekipmanları silin. Paylaşılan ekipman akneye neden olan bakteri ve yağla dolu olabilir. Ekipmanı kullanır ve sonra alnını veya sivilceye eğilimli olan cildini silersen, sivilceye neden olan bakteri ve yağı ekipmandan cildine bulaştırıp yayılmasına neden olabilirsin.

Antrenmandan sonra

Çalışmanın hemen ardından duş al. Bu, akneye neden olabilecek bakterileri deriden uzaklaştırır.



Sivilceli bir cildin varsa, yıkarken çok nazik ol. Temizleyiciyi parmak uçlarınla uygula ve ılık suyla hafifçe durula. Sürtünme, sıcak su veya cildini tahriş eden herhangi bir şey sivilcenin alevlenmesine neden olabilir.

Duş alamıyorsan, antrenman kıyafetlerini değiştirebilir ve salisilik asit içeren pedlerle cildi silebilirsin. Bu tıkanmış gözenekleri açacağı gibi, antibakteriyel etki ile istenmeyen akne bakterilerinin deriden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Bu ipuçlarını denedikten sonra hala sivilce sorununu kontrol altına alamadıysan, bir dermatoloji uzmanı ile görüşmende yarar olacaktır.