EGZERSİZ RUTİNİNİ DEĞİŞTİR





Fitness rutininde ufak değişiklikler yaparak monotonluktan ya da platoya girmekten kurtul ve pes etme güdüsünü geride bırak.

Rutin // Evde egzersiz yaptığında hep aynı favori YouTube egzersiz videosunu izliyorsun.

Online bir egzersiz programına yazıl. Vinyasadan yin yogaya, fitness’tan pilatese kadar pek çok ders seçeneğinin uzman eğitmenler tarafından verildiği yogauni.com’u (aylık ücreti 39 TL) deneyebilirsin. Sitede her seviye ve sürede egzersiz videolarını, yüksek kalitede bulabilirsin. Fitwell ise, kişiye özel egzersiz planı düzenleyen bir telefon uygulaması. Bölgesel veya tüm vücuda yönelik programlar ve performansına göre seviyesi ayarlanan egzersizlerle dikkat çeken uygulamayı, sınırlı olarak ücretsiz de kullanabilirsin. Ancak tüm özelliklerden yararlanmak istersen premium’a (aylık 21,99 TL) geçmelisin.

Rutin // Cycling dersleri için haftanın üç günü aynı spor salonuna gidiyorsun. (O üyelik ücretinin karşılığı alınacak!)

Arada sırada farklı yerlere gitmek sana farklı bir enerji ve motivasyon verir. Yeni bir deneyim için promosyonlardan faydalanabilirsin. Pek çok butik stüdyo ilk ders için ücretsiz ya da indirimli deneme dersi seçeneği sunuyor, hatta referansın olursa başka avantajlar da sağlıyorlar. Ayrıca birçok salondan yararlanabileceğin üyelik sistemlerini de deneyebilirsin. Örneğin Sports & Merits, tek üyelikle birçok farklı spor salonunu dilediğin zaman kullanabilmene olanak sağlıyor. İş yerine ya da evine yakın farklı salonlara gidebilir, hafta sonları gibi daha geniş vaktinin olduğu zamanlarda ise uzağında bulunan salonları deneyebilirsin. (sportsandmerits.com)

Rutin // Sürekli aynı rotada koşuyorsun.

Dijital haritanda eğlenceli bir şekil oluşturmak için Strava gibi bir uygulama kullan ve rotanın seni nereye götürdüğünü gör. Koşarken üç ya da dört farklı hızı birleştirmeyi deneyebilirsin. Sabit hızına dönmeden önce 30 saniye boyunca sprinte çıkmak, vücudunun yavaşlayıp kendini tamir ederken yağ yakma modunda kalmasını da sağlar.

Rutin // Aynı egzersiz programını hafızana kazımışsın ve harfiyen takip ediyorsun.

Bir kişisel eğitmene ayıracak bütçen olmayabilir. Ama denemek için bir seferliğine de olsa para harca. Bazen spor salonları yeni üyelerine bir bedava seans hediye ediyor, bu seçeneği de kullanabilirsin. Eğitmen hem kas oluşuma destek olmak için sana uygun hareketleri (senin klasik air squat’ına karşılık Bulgarian split squat gibi) öğretecek hem de bir dahaki sefere kendi kendine yapabilmen için ipuçları verecektir. (Kazanımını ikiye katlaman için bir kası farklı açılardan aktive etmek gibi.



