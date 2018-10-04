“EGZERSİZ İŞTAHIMI AÇIYOR!”





Egzersiz yaptığında iştahın açılıyorsa, yapman gerekeni anlatıyoruz.

Yaptığımız egzersizlerin kilo verme çabamıza destek olması hepimizin en büyük isteklerimizden biri! Ve burada iki önemli nokta bulunuyor: Alınan kalori (ne kadar yediğin) ve harcanan kalori (ne kadar yaktığın). Ancak zorlu bir egzersiz sadece kalori yaktırmak ve metabolizmanı hızlandırmakla kalmayıp; aynı zamanda iştahını da açıyor.

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak; eğer çok yüksek yoğunluklu, uzun süren ve enerji harcatan bir egzersiz yapıyorsan, öncelikle egzersize aç gitmemeni öneririyor. Egzersiz sırasında aşırı sıvı kaybın oluyorsa ve bu kaybı yerine koymuyorsan, sonrasında çok daha fazla açlık hissedebilirsin. Çünkü açlık ve susuzluk hissi birbirine karışır. Uygun bir ara öğünden sonra egzersize gitmek, egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli su içmek, iştahını yönetmene yardımcı olur.



