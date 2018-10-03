EGZERSİZ İÇİN EN ETKİLİ ZAMAN…





Egzersizden etkili sonuç almak için hangi zaman aralıklarıyla yapmak gerekiyor?

Egzersiz zamanlaması, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bilimsel araştırmalarda sabah saatlerinde yapılan egzersizlerin daha fazla metabolizma hızlandırdığı, diğer saatlere nazaran gün içinde daha enerjik hissettirdiği ve gece uykusunun kalitesini arttırdığı yönünde bulgulara ulaşılmış. Vücudu dinlendirme açısından, üç aylık programlarda ortalama iki haftalık dinlenme süreci olur. Bu süreç, kişinin hem egzersizden kopmaması hem de psikolojik ve metabolik yenilenmesi için optimal olarak kabul görür. Haftada dört gün aktif egzersiz yapmak ise genel olarak yeterlidir.

