EGZERSİZ, DİŞ SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?





Sağlıklı bir gülüş, yaptığın egzersizlerle bile yakından ilişkili.

Egzersiz bağımlısı mısın? İster 10K koşuda parkurun tozunu attır, ister bench press’te en yüksek ağırlığı kaldır… Tüm bunları yaparken dişlerini muhtemelen sıkıyorsun. Bu kötü bir haber çünkü dişlerini sıktığında kas performansı ve toparlanma süreci için gerekli olan oksijen alımın azalıyor.

Dr. Ehrlich, “Çeneni ve nefes alman için gereken boşluğun dengesini iyi ayarlamayı başardığın takdirde, egzersiz esnasında salgılanan laktik asitin başlangıcını da erteleyebilirsin” diyor ve ekliyor; “Özel bir ağızlık kullanan boksör, yüzücü ve tenisçilerin laktik asit eşikleri önemli ölçüde gelişme gösteriyor.” Eğer bu konu ilgini çektiyse, bu tarz bir ağızlık edinmek için sporcularla çalışan bir diş hekimine danışabilirsin. The Journal of Strength & Conditioning Research’de yayımlanan bir çalışmaya göre ağızlık kullanımı, dayanıklılık ve toparlanma süreçleri üzerinde iyi bir etkiye sahip.

