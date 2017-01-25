EGOSUNU TATMİN EDEN ERKEĞİ NASIL ANLARSIN?





Bir erkeğin seninle ilgilenmeyip aslında egosunu tatmin ettiğini anlamak istiyorsan ipuçlarını takip et. Aslında bunu öğrenmeni sağlayacak çok kolay ayrıntılar var! Ne demişler; şeytan ayrıntıda gizlidir!

İşte sana 5 işaret:

1- Sana ‘günaydın’ ve ‘iyi geceler’ mesajları atıyorsa…

Sabahları sana tatlı tatlı günaydın mesajları atıp geceleri de iyi geceler’ini eksik etmiyorsa onun sürekli seni düşündüğünü sanabilirsin. Ancak bundan başka herhangi bir iletişimi yoksa egosunu şişirmek için bunu yaptığını bilmeni isteriz. Bu şekilde pek çok kadına aynı mesajları attığını hatta ‘kopyala – yapıştır’la bu işi hallettiğini bile söyleyebiliriz. Yani mesaj kutusunun öte yanında senin gibi pek çok kadın onunla yazışıyor olabilir, aman dikkat! Bunu yapmak kesinlikle kendisini tatmin etmek istemesiyle ilgili. Bir sürü kadının onu bekliyor, arzuluyor olması, en büyük hayali olabilir. O yüzden bu halkanın içinde yer alma ve ona kendini bu kadar iyi hissettirmeye çalışma. Yoksa bu adam senin için yalnızca vakit kaybı!

2- Telefonda kalbini sana açıyorsa…

Bazı adamlar, karşı cinsin ilgisine sürekli maruz kalmaya bayılır ancak sıra ilişkiye gelince sorumluluk almak istemez aksine tüm bunlardan kaçar. Bunu nasıl başarırlar dersin? Kalbi aşk ateşiyle çarpan, sıcak, yumuşak kalpli kadınların peşine düşen bu adamlar, kadında şu düşünceyi yaratır: “Bu kadar çok kişisel şeyini benimle paylaşıyorsa kesin benden hoşlanıyor.”

Aslında senin için yine üzgünüz; sadece kendini iyi hissetmek istiyor ve seninle flört etme fikriyle kesinlikle ilgilenmiyor. Üzerinde hakimiyet kurduğu fikriyle kendi dramasını senin üzerinde yaşıyor. Seninle sadece telefonda konuşmayı seven adamdan uzak dur. Kendini bununla kandırma. Onunla gerçek bir ilişki yaşadığını da düşünme. Sadece palavra!

3- Bir kere dışarı çıktınız diye sevgili değilsiniz, bunu unutma.

Sana dışarıya çıkmayı teklif etmesi hemen yelkenleri suya indirmene neden olmasın. Belki çok hoş bir gece geçirdin, her şey mükemmeldi. Ancak henüz sevgili değilsiniz. Hayallere kapılıp buna odaklanma. Bir kere olan şey bir keredir. Sonunda doğru adamı bulduğunu düşünüp pembe bulutlar üzerinde dolaşman anlık mutluluklardan ibaret. Eğer birkaç hafta içinde yeniden buluşmuyorsanız bu iş yaş, unut gitsin.

4- Bi’ görünüp bi’ kayboluyorsa…

Kesinlikle böyle adamlardan uzak dur: Bay Doğru o değil, çünkü. Seninle flört ediyor tamam. Ama bu, başka bir kadınla bir şeyler yaşamadığı anlamına gelmez. Birçok kadınla flört eden adamdan tabiriyle ‘hayır gelmez.’ “Beni seçecek mutlaka sonunda!” gibi heveslere kapılma. Öyle bir dünya yok! Bu adam mutlaka hayatında başka kadınlar da ister. Çünkü tatminsizdir ve seninle, diğerleriyle sürekli bir tatmin olma hali yaşar. Ama ‘ilişki’ kelimesini duyar duymaz ortalıktan sıvışır. Bir daha onu görene aşk olsun!

Eğer çevrende böyle erkekler varsa, uzak dur. Onlar sana göre değil. Ve hiçbir zaman da olmayacak! Tuhaf davranışları seni sürükleyebilir ama bunlara kapılıp yeni bir hayal kırıklığı yaşama.



