ECE VAHAPOĞLU YENİ SPOR MARKASINI TANITTI!

Ece Vahapoğlu, Lidyana.com’a özel olarak hazırladığı koleksiyonu ve yeni spor markası Fit21 by Ece Vahapoğlu ile sağlıklı yaşam için sporu her an, her yerde alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor.

Birbirinden renkli, dikkat çekici, şık, rahat ve model detayları düşünülmüş 12 parçadan oluşan Fit21 by Ece Vahapoğlu koleksiyonu çıktı. Sağlıklı yaşam ve sporla özdeşleşen, sunucu yazar ve wellness koçu Ece Vahapoğlu yeni spor markasını alışkanlıkları dönüştürme tekrar sayısı olan 21 günden hareketle 21 felsefesinden yola çıkarak hayata geçiriyor. Ece Vahapoğlu’nun kendi hayat tarzından ve ihtiyacından yola çıkarak yarattığı “Fit21 by Ece Vahapoğlu” markası, kadın tayt, atlet, spor bra ve tshirt seçenekleri sunuyor.

Enerjik kadınların seçimi Fit21 by Ece Vahapoğlu; tasarımları, desenleri ve özel kesimleriyle aktif yaşantıda ihtiyaç duyulan stil ve rahatlığı sunmayı amaçlıyor. Zıtlıkların birbirine olan bağlılığını ve uyumunu simgeleyen siyah beyaz çizgiyi koleksiyonun bütün parçalarında kullanan Ece Vahapoğlu, koleksiyonda yoğun olarak kullanılan mor rengin enerjisiyle hayata daha pozitif ve aktif bakmanızı amaçlıyor. Spor giyimi günün her anına taşımak isteyen kadınların vazgeçilmez markası olacak Fit21 by Ece Vahapoğlu, kadınlara rahatlık ve modern desenleriyle enerji verirken, giydiklerinde kendilerini daha fit ve güzel hissettirecek. Sporcu kimliğiyle dikkat çeken Ece Vahapoğlu, Fit21 Zayıflama Kampı, seminerleri ve workout programı ile birlikte Fit21 by Ece Vahapoğlu activewear koleksiyonunu da hayata geçirip aynı çatı altında topladı.

Tamamen Ece Vahapoğlu’nun yıllar süren spor deneyimi ile ortaya çıkan koleksiyon çevre dostu ambalajı ve etiketiyle sadece Lidyana.com’da satışa sunuluyor.