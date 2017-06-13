ECE VAHAPOĞLU VE 72 YAŞINDAKİ MARATONCU, NG SAPANCA’DA…





Sürdürülebilir turizm anlayışını spor etkinlikleriyle canlandıran NG Sapanca, düzenlediği Sapanca Ultra Maratonu ve tırmanış parkuruyla sporculara kıyasıya bir mücadele yaşattı.

NG Sapanca bu anlamda bölgenin coğrafi yapısına ilgi çekerek, ilin alternatif sporların yeni rotası haline gelmesi için etkin bir rol oynadı. Sapanca’nın doğal zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını destekleyen NG Sapanca’nın gerçekleştirdiği etkinliğe, yerli ve yabancı 430 sporcu katıldı.

Sapanca’nın en zorlayıcı parkurlardan biri olan Samanlı Dağları’nda yapılan koşu, 8k, 30k ve 52k olmak üzere 2000 m’lik tırmanış rotasıyla da atletlerin sınırlarını zorladı. Spora ve sanata verdiği katkılarla bilinen NG Sapanca, bölgenin doğal yaşam alanlarını ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasına da bir kez daha bu organizasyonla dikkat çekmiş oldu.

Zorlu Tırmanış Parkuru…

Katılımcıların limitlerini zorladığı koşuda genel klasmanda 8 km’lik parkurun 1.’si Leroy Christophe, 30 km’lik parkurun, 1.’si Mehmet Aydıngör ve 52 km’lik parkurun 1.’si ise Murat Kaya oldu. Atletlerin adrenalini doruk seviyesine çıkaran 52 km’lik parkuru, Murat Kaya 4 saat 47 dakikayla tamamladı.

Sapanca’nın dağlık alanlarında muhteşem bitki örtüsünü içerenSahil, Memnuniye Köyü, Soğucak Yaylası, Kurtköy Mahallesini’nin katılımcılar tarafından izlendiği 52 km’lik rota, NG Sapanca’dan başladı. Sapanca’nın dağlık alanlarını kapsayan tırmanış parkuruyla da dikkat çeken zorlu yarış, sporcuların limitini yüksek seviyede zorladı.

72 Yaşında Maratonda Ter Döktü…

Maratonun en renkli ve en yaşlı katılımcısı İngiliz Anthony William Jennings oldu. 5 yıldır Alanya’da yaşayan ve Türkiye’deki 5 maratonuna katılan Jennings, NG Sapanca’da start alan Ultra Sapanca Maratonu’nun 8 km’lik zorlu parkurunu 1 saat 32 dakikada tamamladı.

Ece Vahapoğlu: Everest Maratonu’nun ardından Soluğu Sapanca’da Aldı

Zorlu Everest Maratonu’ndan yeni dönen lisanslı atlet Ece Vahapoğlu, Sapanca Ultra Maratonu’nda 8 km koştu… NG Sapanca’nın desteğiyle gerçekleşen maratona, nişanlısı Cihan Alpay ile katılan Vahapoğlu, 5 km’lik zorlu tırmanış parkurunda da ter döktü. Alpay, 8 km’lik parkurun “Erkekler 50 Yaş” kategorisinin 1.’si oldu.

Dağ koşuları, turizm anlayışıyla bütünleştiğinde çevrenin doğal halinin korunmasının önemini her platformda destekleyen NG Sapanca, Sapanca Ultra Maratonu’nda havzadaki aşırı kaynak kullanımının ve kirliliğin önüne geçilmesine dikkat çekiyor.

