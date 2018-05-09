ECE VAHAPOĞLU FIT21 KOLEKSİYONU, 1V1Y.COM’DA!





Türkiye’nin önde gelen güvenilir markalarının sezon koleksiyonlarının ‘en’lerini avantajlarla ve markaların geçmiş sezonlarındaki ürünlerine de özel kampanyalarla ulaşma imkanı sunan online alışveriş sitesi 1V1Y.COM, Ece Vahapoğlu’nun fit21 Koleksiyonu’nu sağlıklı yaşam tutkunlarının ve sporseverlerin beğenisine sunmaya başladı.

Çok yönlü kişiliğiyle spor ve sağlıklı yaşamı hayatımıza aşılayan sertifikalı tek ünlü wellness eğitmeni Ece Vahapoğlu tarafından uzun yıllar süren spor deneyimi ile ortaya çıkan koleksiyon, markanın kurumsal rengi mor ve imzasındaki siyah beyaz çizgiler ön planda olarak nefes alan, esneyen kaliteli kumaşlar, vücudu iyi saran kalıplar ve özenli modellerin birleşiminden oluşuyor.

Sporseverlerin ihtiyaçlarını düşünerek tasarlanan fit21 Koleksiyonu’ndaki atletler, bralar ve taytlar spor için renklerin insan bedeni üzerinde yarattığı enerji üzerine gidiyor. Sade, sportif ve lüks dokunuşlar barındıran siyah beyaz çizginin oluşturduğu kontrast netlik ile koleksiyonda yarattığı ikilemli denklemleriyle fit21, spor yaparken aynı zamanda konforu da ön planda tutuyor.

Kullanıcının yüksek enerjisini açığa çıkararak, harekete geçmeyi perçinleyen spor giyim ürünlerinin yanı sıra fit21 Koleksiyonu; altında sağlıklı atıştırmalık saklama paneli olan su matarası, koşu çorapları, spor çantaları, sportif esnek bel çantası, şort etek, çok amaçlı bandanalar ve bereler, dil temizleyici gibi bulunması zor birçok aktif yaşam ürününü de içeriyor.

“İçinden Moda Çıkan Alışveriş Sitesi” 1V1Y.COM bu koleksiyonun yanı sıra kadın, erkek, genç ve çocuk giyiminden ayakkabı ve çantaya, spor giyimden saat ve aksesuara, kozmetikten ev ve yaşam kategorisine kadar binlerce seçenek barındırıyor.

Üstelik bazı markalar sadece ve sadece 1V1Y.COM’da bulunduğu gibi bazı markaların en geniş koleksiyonları ve en özel fiyatları da sadece ve sadece 1V1Y.COM’da yer alıyor.



