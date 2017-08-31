EBRU ŞALLI VE KOTON, WH TÜRKİYE EYLÜL SAYISINDA SENİNLE!
Model ve Pilates Eğitmeni Ebru Şallı, “Ebru Şallı Loves Koton Sport” koleksiyonunun en yeni parçalarıyla Women’s Health Türkiye dergisinin sayfalarına konuk oluyor.
Sonbahar / kış koleksiyonundan parçaların yer aldığı çekimler bir o kadar eğlenceli geçerken, Şallı WH Türkiye’nin Eylül sayısının kapak kızı olarak karşımızda…
Bakalım sen de izlerken en az bizim kadar eğlenecek misin?
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