DÜZENSİZ HAYAT, BABA OLMAYA ENGEL Mİ?





Vardiyalı çalışmanın, çalışanların uyku ve beslenme düzenini, egzersiz faaliyetlerini bozarak çalışan sağlığını etkilediği biliniyor. Yeni yapılan araştırmalar, düzensiz çalışma saatlerinin erkeklerde hem cinsel dürtüleri hem de baba olma şansını azalttığını ortaya koydu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkekleri yakından ilgilendiren bilimsel araştırmaların sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

“Vardiyalı çalışan erkeklerde testosteron seviyesi düşük bulunmuştur. Testosteron düşüklüğü kötü sperm kalitesine sebep olur. Bu sonuçlar gece çalışan insanlar için alarm niteliğindedir.

Vardiyalı ve gece nöbetinde çalışmakta olan erkeklerde önemli ölçüde düşük sperm sayısı görüldü. Düzensiz ve çok az uyku uyumanın hormon seviyelerini ve sperm üretiminde önemli olan gen dizilimini etkilediği ortaya çıkmıştır.

Vardiyalı çalışma sistemi aynı zamanda uyku bozukluklarına, uykusuzluğa ve yetersiz uyku süresine neden olan problemleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu bulgular aynı zamanda yetersiz uykuyla ilişkili idrar yolu problemleri ve ereksiyon bozukluğu ile bağlantılıdır.

Bu problemler kendini sık idrara çıkma, idrar kaçırma, gece idrara kalkma ve kesik kesik işeme şeklinde belli eder.

KADINLAR DA AYNI DURUMDA

Daha önce yapılan araştırmalarda ise gündüz çalışan gruba göre, vardiyalı ve özellikle gece çalışan kadınlarda yumurtalık rezervi daha düşük çıkmıştı. Tüp bebek tedavisine giren ve fiziksel olarak ağır işte çalışan kadınların, hafif işlerde çalışan gruba göre yüzde 8,8 düşük yumurta rezervine sahip olduğu saptanmıştı.”

