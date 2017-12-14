DÜZENLİ SIVI TÜKETİMİ İLE VÜCUT AĞIRLIĞININ KONTROLÜNÜ SAĞLA





Düzenli olarak su içmek günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ancak birçok kişi tarafından ihmal ediliyor. Sıvı tüketiminin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı ve Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Temsilcisi Prof. Dr. Murat Baş “Sıvı tüketimini sadece fiziksel hareketlerimizi değil aynı zamanda psikolojimizi ve zihinsel faaliyetlerimizi de olumlu yönde etkiliyor” dedi.

Her gün düzenli olarak tüketilen su böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organların yenilenmesini sağlıyor. Sıvı tüketiminin vücuda etkisi ve düzenli tüketiminin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı ve Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Temsilcisi Prof. Dr. Murat Baş “Az miktarda sıvı tüketilmesi vücut ağırlığı artışından ciddi hastalıklara kadar pek çok olumsuz tabloya neden olabiliyor. Bu nedenle gerek vücut ağırlığı kontrolü için gerekse sağlıklı kalabilmek için her gün düzenli olarak yeterli sıvı tüketmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Günlük sıvı tüketme ihtiyacının kişiden kişiye değişebileceğinin ve bu durumun yaş, iklim, fiziksel aktivite yoğunluğu gibi birbirinden farklı faktörlerden etkilendiğinin altını çizen Prof. Dr. Murat Baş, “Biz diyetisyenler insanlara susuzluk ihtiyacını karşılamak amacıyla yeterli miktarda sıvı tüketmeleri gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Çünkü, terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı büyük önem taşıyor. Ayrıca, yaşamın her döneminde yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması, metabolizma dengesinin sağlanması, metabolizmayı çalıştırıp günlük harcanan enerjiyi arttırmada da hayati öneme sahip. Yeterli sıvı alımını kontrol etmenin en iyi yolu idrar takibidir. İdrar renginin koyulaşması, yeterli sıvı alınmadığına iyi bir işarettir” şeklinde konuştu.

Düşük kalorili ve kalorisiz içecekler de sıvı ihtiyacını karşılayabiliyor

Günümüzde insanların sıvı ihtiyacını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için çeşitli içecekler bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Baş, “Özellikle taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran, çay, bitki çayları ve sporcular için sporcu içeceklerinin yanı sıra düşük ve kalorisiz içecekler de vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir” dedi.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)’nda, yetişkin bir kadın için önerilen günlük su tüketim miktarının günlük 2,5 litre, yetişkin bir erkeğin ise günlük su tüketim miktarının 3 litre olması gerektiği belirtiliyor.

