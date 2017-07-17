DÜZ GÖBEK SAĞLIKLI BEBEK





İlk kitabı 28 Gün Yeter ile adından çokça söz ettiren Merve Bilge Atalay, yeni kitabı Düz Göbek Sağlıklı Bebek ile yeniden okuyucusuyla buluşuyor.

Bu kitabı okuduğunda bebeğinin kazanacağı çok şey varken senin kazandıklarının yanında bir de kaybedeceğin ve hızla vedalaşacağın kiloların var. Hem hamilelik öncesinde hem de 9 ay 10 gün boyunca yanı başınızda durmasından dolayı huzur bulacağın, doğumdan itibaren ilk 6 ay emzirme, emzirmeme ya da kilo verme gibi durumlarda gün içinde vakit buldukça açıp tekrar tekrar bakacağın hem seni hem de bebeğini de güvende ve rahat hissettiren, anlaşılır bir kitap… Ayrıca, emzirme döneminden mama kullanımına, ek gıdaya geçiş sürecinden bebeğine ay ay verebileceğin ek gıdaların listesine, bebeklerin için beslenme tabloları ve örnek mönülere kadar ihtiyacını duyacağın birçok konuyu elen alan yazar, Düz Göbek & Sağlıklı Bebek ile bebeğinin doğru beslenmesini sağlarken sen de hem doğum kilolarınla vedalaşacak hem de fit bir bedene sahip olacaksın.

