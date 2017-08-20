DUYGUSAL ZEKANI ARTIRMANIN YOLLARI

Duygusal zekanı artırmak istiyorsan, sana yardım edecek tavsiyelerimiz var.

Laf zekadan açıldığında, insanların aklına hemen entelektüel zeka (IQ) geliverir. Ancak, zeka sadece IQ’dan ibaret değil. Dikkat etmemiz gereken bir başka zeka türü daha var: Duygusal zeka.

Duygusal zeka, hem profesyonel hem de kişisel ilişkiler inşa edebilme konusunda bir hayli önem taşıyor. Çünkü, duygularını anlamlandırabilmek ve yönetebilmek (aynı zamanda diğer insanların duyguları için de geçerli) duygusal zekanı kullanıyorsun. Patronunla, iş arkadaşlarınla, dostlarınla, ailenle ve değer verdiğin herkes ile düzgün ilişki kurabilmek için buna ihtiyacın var.

Columbia Üniversitesi fakülte üyesi Nöropsikolog Dr. Sanam Hafeez, duygusal zekanın üç ana ayağının olduğunu belirtiyor: Özfarkındalık, sorunlara ve sorunların çözümlerine rasyonel yaklaşma motivasyonu ve son olarak da sosyal becerileri geliştirebilmek. Şanslısın, çünkü her üç alan üzerinde de çalışarak duygusal zekanı artırabilirsin. Bu sayede kendini daha iyi tanıyabilir, diğer insanlar ile kurduğun ilişkiler daha da başarılı bir hal alabilir ve de hem kendinin hem de diğer insanların duygularına daha doğru tepkiler vermeyi öğrenebilirsin.

Peki bunu nasıl yapabilirsin? İşte, duygusal zekanı artırmak için yararlanabileceğin tavsiyeler: