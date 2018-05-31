DUYGUSAL CANLILAR





Atalarından bütün canlılara miras kalan duygular, farklı kültürlerde sosyal birleştirici görevi görüyor. Colorado Üniversitesi Profesörü ve Etolojist Dr. Marc Bekoff, duyguların birçok canlı türünde gelişim gösterdiğini ve hayvanların birbirleriyle anlaşmaları için sosyal bir birleştirici olduğunu ifade ediyor. Duygular aynı zamanda, hayvanların farklı mekânlarda başka hayvanların yanında kendilerini korumaya almalarını sağlıyor. Araştırmalar insanlarda da duyguların cinsiyete göre farklılık gösterdiğine işaret ediyor. Kadınlar evcil hayvanlarına erkeklerden daha çok bağlılık gösterirken; köpek besleyen kişiler kedi besleyenlere göre partnerlerine daha çok bağlanıyorlar.

Kaynak: Psychology Today

