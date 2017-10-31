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DUYGULARINI YAZ, AŞKI ALEVLENDİR

| 31 Ekim 2017|  , AŞK&SEKS

 


Aşkın alevi bazen bir çift ateşli söz bazen flörtleşmeler, jestler, mimikler… İlişkinin rutinini bozmak ve birbirinize heyecan katmak istiyorsan, bize kulak ver. Neden ona ateş etmeyesin? Seksi olmak ve seksi hissetmek senin elinde. Tıpkı ona da bunu yaşatmanın senin elinde olduğu gibi. 

Journal of Couple and Relationship Theraphy’deki bir çalışmaya göre birbirine samimi  ve ateşli mesajlar atan çiftleri birbirine daha bağlıymış. “Çok ateşlisin” yazıp yollamak çok da zor değil, ne dersin? Çalışmanın yazarı Dr. Lori Schade “Çiftler birbirine ne kadar güveniyorsa, o kadar samimi olabilir” diyor.

Last modified: 31 Ekim 2017

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