DUYGU SÜNGERİ MİSİN?





Eğer arkadaşından yayılan hüzün dalgaları elinin direkt olarak şeker kavanozuna gitmesine neden oluyorsa, bir “yemek empatı” olabilirsin. The Empath’s Survival Guide’ın yazarı Psikiyatrist Judith Orloff, bahsi geçen bu kavramı açıklıyor.

Empat nedir? “Yemek empatı” da ne demek oluyor?

Empat, etrafındaki insanların duygularını kendi üstlerinde toplayan, adeta bir duygu süngeri olan, duyarlı insanlara verilen isim. Yemek empatı ise diğer insanların negatif duygularından kaçarken, çareyi aşırı yemek yemekte ya da zevk verecek zararlı yiyecekleri yemekte buluyor.

Strese girdiğimiz zaman zaten hepimiz gereğinden fazla yemiyor muyuz?

Fark şu: Bir yemek empatı sadece kendisi üzgün hissettiği ya da yorucu bir gün geçirdiğinde yemeğe yönelmiyor. Olay diğer insanlarda bitiyor. Somurtkan bir iş arkadaşı da, enerjilerini emen sıkışık sosyal ajandaları da onları yemek yemeye yönlendirebiliyor.

Kendini korumanın bir yolu var mı?

Kendinle baş başa kalacağın bir zaman yaratman çok önemli. Eğer duygusal olarak bitkin düştüğünü hissediyorsan; gürültü, parlak ışıklar ya da internetin olmadığı bir ortamda en azından beş dakika sessizce oturmayı dene. Duygusal yükünü hafifletmek için derin nefesler al. Böylece bir zırh olarak yemeği kullanmak zorunda kalmayacaksın. Diğer bir çözümün ise gerilimi ve negatifliği azalttığı için egzersiz yapmak.

