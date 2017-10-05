Düşük Karbonhidrat, Yüksek Protein Denince Akla Gelen Takviye: Protein Müsli





Gün içerisinde bol miktarda karbonhidrat ve yağ tüketebilmek oldukça kolaydır. Besinlerin çoğu karbonhidrat ve yağı bol miktarda bulundurur. Bu nedenle bazı öğünlerin protein yoğunluklu olması gerekir, protein tozu gibi takviyeler de sporcular tarafından bu nedenle sıkça tercih edilir.

Yeni atıştırmalık alternatiflerinden biri olan protein müsli, son zamanlarda protein yoğunluğunun fazla olması sebebiyle sıkça tercih edilmekte. Hem lezzetli bir atıştırmalık alternatifi, hem de karbonhidrat ve yağdan ziyade protein bakımından zengin olan protein müsli son zamanların gözdelerinden.

Düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli beslenme, kilo vermeye ve diyete destek olmasının yanı sıra az kalorili bir opsiyondur. Ketojenik diyet gibi konseptler bu nedenle son zamanlarda oldukça popülerdir. Protein, yakımı sırasında enerji açığa çıkardığı için vücut ısısını da arttırır ve bu nedenle diyet dostudur.

Dolayısıyla diyet yapıyor olsanız olmasanız da, protein oranını yüksek tutup karbonhidrat oranını yüksek tutmak her zaman işe yarar. İdeal kilonuzu korumak için de iyi bir opsiyondur. Protein müsli gibi protein açısından zengin atıştırmalıkları da bu tip beslenmelerin bir parçası haline getirebilirsiniz.

Supplementler.com uzmanları da sizler için en iyi protein müsli seçeneklerini derledi.

En İyi Protein Müsli Seçenekleri

2) Big Joy Protein Müsli 400 Gr

Big Joy Protein Müsli Özellikleri

Fiyat: 29 TL

Toplam Gramaj: 400 Gr

Servis Sayısı: 10

Servis Başı Fiyatı: 2,90 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri



– Diğer müsli ürünleri ile kıyaslandığında yaklaşık %40 daha az oranda karbonhidrat içermesi

– %30’luk protein oranıyla günlük protein ihtiyacını tamamlamaya destek olması

– Diyette olanlar, sağlıklı yaşayanlar, kaliteli beslenmeyi sevenler için uygun bir içeriğe sahip olması

Tüketici Yorumları

“Kahvaltılarımın vazgeçilmezi, bir kere denedim bir daha da bırakamadım…”

“Hem yüksek proteinli hem de hafif bir öğün alternatifi için mükemmel seçim…”

Big Joy Protein Müsli hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Layenberger Low Carb Protein Müsli 565 Gr

Layenberger Low Carb Protein Müsli Özellikleri

Fiyat: 34 TL

Toplam Gramaj: 565 Gr

Servis Sayısı: 13

Servis Başı Fiyatı: 2,62 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Protein miktarının fazla olması (%44 ve tek serviste 18 gram protein)

– Karbonhidrat, şeker ve tuz oranının çok düşük olması

– Hem çilek ahududu, hem çikolata fındık aroması seçenekleri

Tüketici Yorumları

“3 kutu bitirdim, 2 kutu daha aldım. Gerçekten harika…”

“Diyet dostu bir ürün. Lezzeti de içeriğine bakıldığında gayet yerinde…”

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