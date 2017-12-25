DÜŞÜK HİSTAMİN: KIRMIZI ŞARAP





Cabernet, merlot, pinot ve daha nicesi… Biz onları seviyoruz. Ama onlar her zaman bize sevgiyle karşılık vermiyorlar.

Alerji Uzmanı Doktor Richard Lockey, “Alkol ve sülfatın dışında kırmızı şarap, burun akıntısı ve hırıltıya neden olan histamin içerir” diyor. Beyaz şarapta bu potansiyel çok daha az. Fakat kırmızı şarabı beyazla değiştirmene de gerek yok. Bazı şarap markaları, sterilize edilmiş üzümlerden daha düşük histamin seviyeli ürünler geliştiriyor. Locker, “Şarap içtiğinde sıkıntı yaşıyorsan, arındırılmış şaraplar denemeye değer” diyor. Bu tür şaraplar genelde sek ve gövdeli olmasıyla sonbahar için de mükemmel.

