DURUŞUNU DÜZELTEN EGZERSİZ





Bütün gün masa başında çalışmaktan, telefonlarımıza gömülmekten, içinde dünyaları taşıdığımız çantaları oradan oraya sürüklemekten, hem duruşumuz hem de sırt ve boyun sağlığımız bozuluyor. Egzersiz Eğitmeni Danny Mackey’in hazırladığı bu akış sayesinde duruşunu ve nefes alıp verişini düzeltebilir, ağırlığını olması gerektiği gibi kalçana vererek koşu esnasında da enerji tasarrufu sağlayabilirsin.

Eğimli bir bench’e yüzüstü yaslan, ellerine hafif dambıllar al (iki kilo ile başlayabilirsin) ve dambılları kalçana doğru çek. Sonra serçe parmaklarını birbirine değdirmeye çalışarak ellerini arkana götür. Sekiz tekrardan oluşacak şekilde üç set yap.

