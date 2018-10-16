DÜRTÜSEL YEME ALIŞKANLIĞINI YEN!





Aşırı yeme isteğinle nasıl vedalaşman gerektiğini anlatıyoruz.

Paket dolusu cipsler, şekerli granola barlar, katkı maddeli dondurmalar… Kendine yasaklar koymak yerine, daha az yemeni sağlayacak çözüm yolları düşünerek dürtüsel yeme alışkanlığının önüne geçebilirsin. Nasıl mı? Eğer arta kalan doğum günü pastanı yiyeceğini biliyorsan, pastayı ertesi gün ofise götürerek arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Tabii daha sağlıklı alternatiflere de yer açabilirsin: Yemekten sonra tatlı isteğine yenilip bol glikozlu baklava yemektense, önce biraz bekle ve taze meyve yemeyi dene. Ardından büyük ihtimalle baklava yemek istemeyeceksin. Derin dondurucunu her açtığında oradaki dondurmayı görüp kontrolünü kaybetmekten korkuyorsan, kutuyu dondurulmuş diğer gıdaların arkasına sakla. Hazır işe girişmişken de mutfağını derleyip toplamanı tavsiye ederiz. Cornell Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, paketli gıdaları tezgâh üzerinde veya görünürde tutan kişilerin, tutmayanlara göre ortalama dokuz kilo daha fazla olduğu görülmüş.

