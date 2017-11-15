DURMA, HİÇ DURMA, YÜRÜ…





Günde 30-60 dakika egzersiz yapmak zihnin ve ruhun için yapabileceğin en yararlı şeylerden biri.

Anima Rapha Manuel Terapi ve Refleksoloji Merkezi yöneticisi ve Manuel Terapist Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, yürüyüş yapmanın kanser riski, kalp hastalıkları, inme ve diyabet riskini azalttığını söylüyor. Ayrıca yürüyüş, vücudun doğal mutluluk hormonu olan endorfin salgılamasını sağlıyor. The Annals of Behavioral Medicine’da yayımlanan bir çalışmada ise gün içinde yürüyüş yapan ve hafif egzersiz programları uygulayan insanların daha az stres yaşadıkları görülmüş. Hemen şimdi kısa bir yürüyüşe ne dersin?

