DÜNYANIN YENİ GÜZELLİK İKONU IVANKA TRUMP





Ivanka Trump, son aylarda plastik cerrahi kliniklerinde kadınların benzemek için çıldırdıkları ‘burun’ ve ‘yüz’ estetiğinde örnek figür. Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, Amerika’da istatistiklere geçen bu durum için etik değil diyor.

Donald Trump dünya politikasının şu aralar belki de en önemli siması. Kızı Ivanka Trump görünüşe göre onu geçmek üzere. Ivanka, babasından farklı olarak güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ivanka Trump yeni güzellik simgesi olarak başta Amerika olmak üzere dünyanın ilgi odağı haline geldi. Elbette, bu durum geçici bir moda özelliğini taşıyor. Çünkü 50 sene önce güzel deyince akla Elizabeth Taylor gelirdi. Marilyn Monroe ise nefes kesen güzelliği ile hala ölümsüzlüğünü koruyor. Son 10 yıla baktığımızda ise Jeniffer Lopez, Angelina Jolie, yakın zamanda ise Kardashian kardeşler dünyanın güzellik simgesi olarak kabul ettiği isimler. Ancak her güzelin bir zamanı var ve bu zaman dolunca yerini daha yeni ve genç bir isim alıyor.

Amerikalıların hayranlık duydukları Ivanka Trump, 35 yaşında üç çocuk annesi bir kadın. Ivanka, başarılı ve kendinden emin iş kadını imgesi ile beğenileri topluyor. Ancak son günlerde genç kadının güzelliği bu imgesinin önüne geçmiş durumda. En azından özellikle Amerikalı kadınların gözünde bu durum böyle.

Her şeyi istatistik olarak tutan Amerika’da kayıtlar gösteriyor ki, son aylarda plastik cerrahi kliniklerinde Ivanka Trump’a benzemek isteyen kadınlar, onu ‘burun’ ve ‘yüz’ estetiğinde örnek figür olarak gösteriyor. Bu durum dünya basınında da ilgi gördü ve haberlere konu oluyor.

Sosyal Medya Etkisi

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, hastaların bu yaklaşımlarının sosyal medya etkisiyle giderek yaygınlaştığının altını çiziyor: “Zaman zaman bana da ünlülerin fotoğraflarını gösterip bu dudağı ya da burnu istiyorum diye gelen hastalar var. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle etik olarak yanlışları içerin bir tutum. Hasta kendisini özdeşleştirdiği ünlünün beğendiği fiziksel özelliklerini taşımak isteyerek doğal ve doğru olmayan bir tercihte bulunuyor. Bunun olamayacağını hastaya gerekçeleri ile anlatmaya çalışıyoruz.” diyor.

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, bu konuda ısrarı olan hastalar ile ilgili olarak: “Bu tip istekleri olan kişiler için ilk akla gelen sorunun kişinin ‘dismorfisi’ olup olmadığıdır. Dismorfisi olan hastalar, bedenlerindeki kusurları abartırlar ya da hayali kusurlar üreterek bunu takıntı haline getirebilirler.” diyor.

Bu Tarz Yönelimler Arttı

Plastik, Rekonsktrüktif ve Estetik Cerrah olan Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, sosyal medyanın kişilerin güzellik algısı ve talepleri üzerinde ciddi etkisi olduğu dünya tıp kurumlarının da gündeminde olan bir konu olduğunu ifade ediyor. Son olarak Amerikan Plastik Cerrahi Derneği, Instagram’daki sahte plastik cerrahlar nedeniyle etiketleri denetlemeye başlamıştı. Ancak iyi haber Amerika Plastik Cerrahi kayıtlarına göre kimse ‘Donald Trump’a benzemek istemiyor.

