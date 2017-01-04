DÜNYANIN EN YAŞLI YOGİSİYLE TANIŞ





98 yaşına kadar yaşadığını ve yoga yaptığını düşünsene. İnanılmaz ama gerçek! Öyle bir kadın var bu dünyada! Ve biz onu çok sevdik!

Geçtiğimiz yıl, sınırsız potansiyellerini fark etmeleri için kadınlara ve genç kızlara güç vermesi amacıyla yoga giysi markası Athleta, ‘Power of She’ kampanyasını hayata geçirmişti. Bu feminist kampanya, şimdi yeni bir reklamla aynı mesajı vermeye hazırlanıyor. Reklamın baş rolünde 98 yaşındaki bir yoga eğitmeni var: Tao Porchon-Lynch. Onu ‘dünyanın en yaşlı yogisi’ olarak da tanıyabilirsin. 90 yıl öncesinde “Yoga genç kızlar için değil” şeklindeki söylemlere kulak tıkayan kadın, yaşamanın, nefes almanın, elleri üzerinde baş üstü durmanın ve ‘gençliğin’ adeta bir simgesi.

Hindistan’da büyüyen ve sekiz yaşındayken yogayı keşfeden Tao Porchon-Lynch, o günleri şöyle anlatıyor: “Bir grup delikanlının vücutlarıyla tuhaf hareketler yaptığını gördüm ve bu bana çok ilginç geldi. Onların yaptığı her şeyi yapmayı denedim. Hiç fena da değildim aslında. Daha sonra yaptığım hareketleri teyzeme gösterdim. O da bana bunun oyun olmadığını, yoga olduğunu söyledi. İçimde o an bir şey ateşlendi. Ve daha fazla araştırmaya başladım. Tam olarak ne yapıyordum, neden yapıyordum, sebebini bulmaya başladım ve bedenime iyi geldiğini gördüm. Amcam da bana yoganın felsefesini anlattı. Yoga her formuyla hayatımın bir parçası oldu.”

“Gençken yoganın kız işi olmadığı söyleniyordu. Çevremdeki kızlara yogayı öğretmem işte bu yüzden epey zaman aldı. Şimdi pek çok kadın yoganın içinde. Bence her şekilde kadınlar pek çok aktiviteyi yapabilmeli. Erkeklerle karşılaştırıldıkları zaman buna daha az yatkın oldukları söylenmesi hiç doğru değil. İşte o yüzden Athleta’nın ‘Power Of She’ kampanyası benim için anlamlıydı. Bunun içinde yer almak gurur verici. Böyle bir markanın bu mesajı vermesi de bir o kadar önemli.”

Peki Tao Porchon-Lynch’nin hayatında yoganın nasıl bir etkisi oldu?

Yogaya başladığımda yıl 1926’ydı. Dünyada pek çok insan bunu duymamıştı. Ve dediğim gibi çok az kadın bunu biliyor ve uyguluyordu. Ne zaman ki Indra Devi, 1948 yılında Hollywood’da stüdyosunu açtı, henüz pek çok kişinin keşfetmediği bu yolculuk başladı. Beni yoga eğitimi vermem için teşvik etti. Yoga sayesinde müthiş bir hikaye başladı hayatımda. Çevremdeki insanları da bunun içine dahil etmek, içimdeki inancın çok daha yükselmesini sağladı. Kendimi yararlı hissettim hep. İnsanların hayatını değiştiriyormuşum gibi hissettim.

Diyet felsefesi ne?

Hayatım boyunca vejetaryendim. Meyve olarak mango ve üzüm sebze olarak da ıspanak ve karalahana en sevdiklerim. Neredeyse her sabah bir salkım üzüm yiyorum. Eğer hafif yersen enerjinin daha fazla olacağına inananlardanım.

98 yaşında olmak nasıl bir duygu?

Bence en önemlisi kendin olmak. Hiçbir zaman yoga yaparak 98 yaşında olan kadın sıfatıyla anılmak gibi bir niyetim yok. Böyle bir sınıflandırma yapmak yanlış. Kalbin neyi istiyorsa onun peşinden gitmelisin. Yaşlı olmanın bununla bir ilgisi yok. Yoga çok özel bir egzersiz bütünlüğü ve herkes için olmayabilir. Evet, benim hayatımı değiştirdi. Ama burada önemli olan benim, bana uygun bir şey bulmuş olmam. Hayatın bana verdiği en büyük hediye bu. Bir başkası için bu, bambaşka bir şey olabilir. O da ona yaşam enerjisi verir.

Enerjinin ve uzun yaşamanın sırrı ne?

Yoganın dışında hep aktif olmaya çalışıyorum. Dans etmeyi çok severim mesela. Şaraba düşkünüm. Ailemin Fransa’da bağları vardı. O yüzden şarap benim kanımda var. Zencefilli çay içmeye bayılırım.

Yoga modası hakkında düşünceleri neler?

Yoga kıyafetlerini çok seviyorum. Her yıl yeni bir şey çıkıyor. Mesela desenlere, renklere hayranım. Eğlenceli şeyler seviyorum, tek renk benim için sıkıcı.





