DÜNYADA AŞIKLARI BULUŞTURAN İLK 10 YER







Topkapı Sarayı, dünyada âşıkları buluşturan ilk 10 yer arasına girdi. Online tanışma uygulaması Happn, dünyada insanların en çok “Crush” olduğu, yani uygulama üzerinden karşılıklı birbirlerini beğendiği 10 tarihi mekânı belirledi. Listede Türkiye’den Topkapı Sarayı da var.

Sevgilinle nerede tanıştın sorusuna sanılanın aksine çoğunlukla pek de romantik olmayan cevaplar verilir; iş yerinde ya da ortak arkadaşımızın doğum gününde gibi… Ancak bazıları için durum çok farklı, çok daha romantik… Yollarınızın kesiştiği insanları bulmaya yarayan tanışma uygulaması Happn verilerine göre, dünyanın önemli tarihi ve turistik mekânları pek çok insana hoşlandığı kişiyle tanışma fırsatı sunuyor.

Kullanıcılarının en çok “Crush” olduğu sembolik öneme sahip yerleri karşılaştıran Happn, aralarında Türkiye, İngiltere, Arjantin, Amerika ve Avustralya’nın da olduğu ve Happn’ın kullanıldığı 10 ülkede insanların en çok hoşlandıkları kişilerle karşılaştıkları 10 yeri belirledi.

Buna göre, Arjantin’de yer alan Buenos Aires Dikilitaşı ilk sırada yer alırken, İngiltere kraliyet ailesinin resmi konutu olan Buckingham Sarayı listeye ikinci sıradan girdi. Üçüncü sırada ise, âşıklar şehri olarak bilinen Paris’in sembolik yapısı Eyfel Kulesi var. Türkiye ise Topkapı Sarayı ile listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Happn’dan âşıkları buluşturan dünyanın 10 harikası:

1. Buenos Aires Dikilitaşı – Arjantin

2. Buckingham Sarayı – İngiltere

3. Eyfel Kulesi – Fransa

4. Kutsal Aile Bazilikası (Sagrada Familia) – İspanya

5. Empire State Binası – ABD

6. Küçük Deniz Kızı Heykeli – Danimarka

7. Kolezyum – İtalya

8. Sidney Opera Evi – Avustralya

9. Topkapı Sarayı – Türkiye

10. Kurtarıcı İsa Heykeli – Brezilya

