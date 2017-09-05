DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ ‘IGGY AZALEA’ İLK KEZ İSTANBUL’A GELİYOR!





21 Ekim Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ta Iggy Azalea rüzgârı esecek!

Unutulmaz bir performans izlemeye hazır olun, kaçırmamak için elinizden geleni yapın! “Fancy” ve Ariana Grande ile düeti “Problem” singlelarını ard arda Billboard Hot 100 listesine sokarak The Beatles’ın rekorunu kıran Iggy Azalea, ilk kez KüçükÇiftlik Park’ta sevenleri ile buluşacak.

Hiphop dünyasının değişik ses, hayat ve renklere çok açık olduğu bu dönemde, Dr. Dre’den Snoop Dogg’a tum otoritelerden geçer not alarak en ümit veren MC’lerden biri statüsüne yükselen Iggy Azalea, XXL in Freshman listesine giren ilk kadın olmayı başardı.

Jennifer Lopez, Rita Ora, Britney Spears gibi pop starlarla yaptığı şarkı ve kliplerle tüm dünyada ses getiren Avustralyalı genç sanatçı, İstanbullulara unutamayacakları bir gece yaşatacak.

Gençlerin heyecanla beklediği konser için geri sayım başladı. Rapin bir hikâye anlatma işi olduğunu ve daha anlatılmamış hikayeleri olduğunu söyleyen Iggy Azalea, hikayelerini bizimle paylaşmak için sabırsızlanıyor.

Tarzını da açıklayan bir cümleyle Iggy diyor ki, “Tüm bunları söylemek bu kadar eğlenceliyken neden gerçek hayat umurumuzda olsun ki? -Eğer biri bana bir odaya girmememi söylerse, içinde hiçbir şey olmasa bile o odaya girerim ve sadece o odaya girmemem söylendiği için çok eğlenirim.”

Iggy şu anda kesin olarak o odada, ve kesinlikle çok eğleniyor. Sen de bu eğlenceye katılmak istiyorsan 21 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta görüşmek üzere!

